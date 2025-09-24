Aktuality  |  Články  |  Recenze
Nvidia investuje až 100 mld. USD do OpenAI a instaluje výpočetní centra s 10 GW

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia investuje až 100 mld. USD do OpenAI a instaluje výpočetní centra s 10 GW
Společnosti OpenAI a Nvidia uzavřely dohodu o vzájemné spolupráci. Nvidia investuje obrovskou částku do OpenAI a bude také dodavatelem velkého množství výpočetních strojů.
AI systémy společnosti OpenAI mají před sebou asi další zářnou budoucnost. Firma se totiž dohodla se společností Nvidia na strategickém partnerství, kdy bude výpočetní infrastruktura OpenAI postupně rozšířena o 10 GW AI datacenter. To znamená miliony GPU společnosti Nvidia, přičemž první výpočetní gigawatt bude instalován v druhé polovině roku 2026 na platformě Nvidia Vera Rubin. Jako podporu tohoto projektu chce společnost Nvidia investovat až 100 miliard USD do OpenAI, přičemž tyto investice by měly být postupné s každým dalším instalovaným gigawattem.
 
Finální podoba dohody mezi společnostmi by měla být hotova v rámci několika týdnů. Sam Altman z OpenAI se nechal slyšet, že podobná výpočetní infrastruktura bude základem ekonomiky budoucnosti a že společnost využije to, co buduje s Nvidií, k dosažení dalších průlomů v oblasti AI, které výrazně pozvednou lidi i firmy. Také dodal, že chatbot ChatGPT minulý týden dosáhl 700 milionů týdně aktivních uživatelů. Přeloženo do řeči jiných čísel, znamená to, že téměř desetina lidí z celého lidstva na planetě alespoň jednou týdně použije ChatGPT (nyní se předpokládá, že je na Zemi 8,25 mld. lidí, takže by šlo přesněji o 1/11,8). Ještě připomeňme, že OpenAI nedávno uzavřelo kontrast ve výši 300mld. USD se společností Oracle, přičemž výpočetní kapacita se bude postupně navyšovat v průběhu 5 let (začne se od roku 2027).
 

