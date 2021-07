NVIDIA Lovelace má prý nabídnout již 5nm GPU

Lze říci, že generace Ada Lovelace či jen Lovelace už byla potvrzena z více zdrojů, ale je tu otázka, zda ta bude skutečně předcházet generaci Hopper, anebo bude o dva různé typy produktů. Ostatně Hopper mají být první vícečipová GPU od NVIDIE a dle toho by šlo usuzovat, že půjde o výkonné serverové/AI produkty, čili grafické akcelerátory, kdežto Lovelace mohou být klasická GPU pro grafiku. Uvidíme.

Nyní již přitom můžeme pomalu řešit to, jakým výrobním procesem budou čipy Lovelace vyráběny, ostatně má jít o produkty chystané už na příští rok. Nejnovější informace od již známého leakera Greymon55 mluví o tom, že půjde o 5nm čipy, čili by mohlo jít o N5 či N5P firmy TSMC, ale také o nějaký 5nm proces firmy Samsung, která nyní vyrábí 8nm čipy generace Ampere.

Greymon55 však mluví konkrétně o společnosti TSMC, čili by to opravdu měl být základní N5 či vylepšený N5P pro výkonnější čipy. O použití 5nm procesu už dříve mluvil Kopite7kimi , mnohem známější leaker s dlouhým záznamem a éterem koluje také informace, že NVIDIA by snad mohla čekat na více informací o RDNA3.

Pokud totiž má být RDNA3 tak dobrá, jak AMD slibuje, mohla by NVIDIA Lovelace zcela přeskočit a rovnou přijít s čipy Hopper, což Greymon55 odsuzuje jako nesmysl. Ostatně pokud mají nové GeForce nastoupit už v příštím roce, pak bude brzy dokončen jejich tape-out a my bychom se o tom měli dozvědět, a tak i zjistit, zda jsou stále chystány. Ještě do konce tohoto roku má být také proveden tape-out čipů Hopper , respektive to bude spíše ještě dříve.

A co se tuší o generaci Lovelace? Vlajkové GPU v podobě AD102 (pravděpodobné označení) by mělo dostat celkem 144 SM, čili 9216, anebo 18432 zdvojených CUDA jader, pokud bude architektura v tomto ohledu odpovídat herním Ampere. To znamená o necelé tři čtvrtiny více jader než v plné verzi dnešních GA102. Lovelace by se také měla stát základem nejen pro herní GPU, ale také pro novou generaci platformy Drive AGX.

Pokud ovšem mluvíme o nové generace GeForce chystané na příští rok, je třeba také dodat, že to s největší pravděpodobností bude až jeho konec, čili vydání nových karet by se mohlo případně zpozdit až do začátku roku 2023. Ještě předtím si totiž NVIDIA chystá verze SUPER karet RTX 3000 a to je materiál až pro přelom tohoto a příštího roku, čili s další generací se nebude spěchat.

