Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
GeForce
>
NVIDIA
>
TSMC

Nvidia má být první firmou využívající 1,6nm proces TSMC A16, efektivitu zlepší i výrobou

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia má být první firmou využívající 1,6nm proces TSMC A16, efektivitu zlepší i výrobou
Společnost Nvidia chce vylepšit vlastnosti svých grafik a akcelerátorů v oblasti spotřeby i pokročilejšími výrobními procesy. Měla by být první, kdo využije proces TSMC A16.
Reklama
I když se to kvůli vysokým spotřebám nemusí zdát, grafické karty Nvidia mají energeticky dost efektivní architekturu. Proslýchá se však, že by společnost chtěla k tomuto přidat výraznější tlak i v druhém díle skládačky, výrobní technologii samotného grafického čipu. Nvidia sice nepoužívá nějak zastaralé metody, ale dlouhodobě nejde o ty nejlepší v danou dobu. Např. Blackwell je vyráběn pomocí 4nm FinFET procesu, zatímco už je nějakou dobu dostupný i pokročilejší 3nm proces (ten využívá např. Apple nebo Intel u některých svých CPU a další). Tohle by se ale v budoucnosti mělo změnit.
 
Nvidia chce podle zákulisních informací zvyšovat efektivitu nejen vylepšováním samotné architektury grafických čipů, ale také použitím nejmodernějších výrobních procesů. Proslýchá se totiž, že pro 1,6nm proces TSMC A16 by to měla být ona, kdo ho využije jako první. To by jí mělo pomoci dosahovat lepší energetické efektivity, tedy lepšího poměru výkonu a spotřeby (to může znamenat v praxi cokoli, od lepšího výkonu a nižší spotřeby přes ještě vyšší výkon a spotřebu stejnou až po výrazně lepší výkon a sice navýšení spotřeby, ale méně výrazné, než je navýšení výkonu - asi nepředpokládáme, že udrží stejný výkon nebo ho dokonce sníží, aby výrazně snížila spotřebu).
 
Samo TSMC předpokládá, že A16 by proti procesu N2P mělo o 8-10 % navýšit výkon při stejné spotřebě, případně při stejném výkonu snížit spotřebu o 15-20 % a hustota čipů by se měla zvýšit o 7-10 %. Kdy bude zahájen přechod na 1,6nm proces, zatím není jisté, předpokládá se přelom let 2027/2028.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba
Včera, Milan Šurkala
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
Včera, Milan Šurkala
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
11.9.2025, Milan Šurkala10
Unikají nákresy AMD RDNA5, s 96 dvojitými CU by to mohla být opravdu bestie
Unikají nákresy AMD RDNA5, s 96 dvojitými CU by to mohla být opravdu bestie
5.9.2025, Milan Šurkala13
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
CATL uvádí baterie LFP pro Evropu, ty rychlonabíjecí mají záruku na 10 let a 240 tisíc km
CATL uvádí baterie LFP pro Evropu, ty rychlonabíjecí mají záruku na 10 let a 240 tisíc km
Dnes, Milan Šurkala
AMD propaguje X3D procesory jako čipy schopné dosahovat ve hrách přes 1000 fps
AMD propaguje X3D procesory jako čipy schopné dosahovat ve hrách přes 1000 fps
Dnes, Milan Šurkala7
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba
Včera, Milan Šurkala
AMD Ryzen 5 9500F s 6 jádry přichází zítra na trh, nebude ale pro každého
AMD Ryzen 5 9500F s 6 jádry přichází zítra na trh, nebude ale pro každého
Včera, Milan Šurkala1
Amazon testuje svůj satelitní internet Project Kuiper, dosáhl okolo 1,2 Gbps
Amazon testuje svůj satelitní internet Project Kuiper, dosáhl okolo 1,2 Gbps
Včera, Milan Šurkala14
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
Včera, Milan Šurkala
Britské perovskitové soláry do interiéru přináší 37,6% účinnost
Britské perovskitové soláry do interiéru přináší 37,6% účinnost
Včera, Milan Šurkala11
Samsung instaloval první High-NA EUV stroj pro budoucí 1,4nm výrobu
Samsung instaloval první High-NA EUV stroj pro budoucí 1,4nm výrobu
14.9.2025, Milan Šurkala2