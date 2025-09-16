>
>
>
>
Nvidia má být první firmou využívající 1,6nm proces TSMC A16, efektivitu zlepší i výrobou
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Nvidia chce vylepšit vlastnosti svých grafik a akcelerátorů v oblasti spotřeby i pokročilejšími výrobními procesy. Měla by být první, kdo využije proces TSMC A16.
Reklama
I když se to kvůli vysokým spotřebám nemusí zdát, grafické karty Nvidia mají energeticky dost efektivní architekturu. Proslýchá se však, že by společnost chtěla k tomuto přidat výraznější tlak i v druhém díle skládačky, výrobní technologii samotného grafického čipu. Nvidia sice nepoužívá nějak zastaralé metody, ale dlouhodobě nejde o ty nejlepší v danou dobu. Např. Blackwell je vyráběn pomocí 4nm FinFET procesu, zatímco už je nějakou dobu dostupný i pokročilejší 3nm proces (ten využívá např. Apple nebo Intel u některých svých CPU a další). Tohle by se ale v budoucnosti mělo změnit.
Nvidia chce podle zákulisních informací zvyšovat efektivitu nejen vylepšováním samotné architektury grafických čipů, ale také použitím nejmodernějších výrobních procesů. Proslýchá se totiž, že pro 1,6nm proces TSMC A16 by to měla být ona, kdo ho využije jako první. To by jí mělo pomoci dosahovat lepší energetické efektivity, tedy lepšího poměru výkonu a spotřeby (to může znamenat v praxi cokoli, od lepšího výkonu a nižší spotřeby přes ještě vyšší výkon a spotřebu stejnou až po výrazně lepší výkon a sice navýšení spotřeby, ale méně výrazné, než je navýšení výkonu - asi nepředpokládáme, že udrží stejný výkon nebo ho dokonce sníží, aby výrazně snížila spotřebu).
Samo TSMC předpokládá, že A16 by proti procesu N2P mělo o 8-10 % navýšit výkon při stejné spotřebě, případně při stejném výkonu snížit spotřebu o 15-20 % a hustota čipů by se měla zvýšit o 7-10 %. Kdy bude zahájen přechod na 1,6nm proces, zatím není jisté, předpokládá se přelom let 2027/2028.
Zdroj: wccftech.com