Nvidia má chystat mobilní čipy GeForce MX330 a MX350 s Pascalem

Společnost Nvidia má podle uniklých informací na Internet chystat dva nové mobilní čipy. Půjde o GeForce MX330 a MX350, přičemž by měly být představeny v průběhu letošního února. Využijí starší architekturu Pascal, která se tak stále nechystá do důchodu. Má být vyráběn Samsungem pomocí FinFET technologie, není ale jasné, zda na 16nm nebo 14nm procesu.

GeForce MX330 by měla podle všeho dostat 384 CUDA jader a čip GP108 (některé úniky ale hovoří o ořezaném GP107). Vypadá to, že by se mohly objevit dvě varianty s TDP 10-12 W a 25 W. Paměťová sběrnice má mít 64 bitů a využít se mají 7Gbps GDDR5 paměti. V případě GeForce MX350 se nicméně hovoří vždy o čipu GP107, který by měl přinést až 640 CUDA jader a s tím i výkon někde na úrovni GeForce GTX 1050.

