Nvidia má konkurenci, čínské NIO uvádí 5nm 32jádrový čip NX9031 pro autonomní auta

Pro autonomní řízení se dnes obvykle používá hardware společnosti Nvidia, jde např. o Drive Orin X a podobné. Některé automobilky se ale snaží vyvinout si i vlastní řešení, přičemž k nim patří i čínské NIO. To už koncem loňského roku (na NIO Day 2023 koncem prosince) mluvilo o novém čipu Shenji NX9031 a nyní ho prezentovalo znovu s dalšími detaily. Jde o procesor, který bude vyráběný pomocí 5nm technologie a který obsahuje přes 50 miliard tranzistorů. Mělo dojít už k tape-outu tohoto čipu, na světě tak jsou první prototypy. Není ale jasné, kdo bude vlastně nový procesor vyrábět.



Procesor obsahuje 32 jader v konfiguraci BIG-little, takže jde pravděpodobně o architekturu ARM. Operační pamětí je LPDDR5x-8533 a nechybí ani výkonné a efektivní NPU. Dále tu máme ISP pro zpracování obrazu z kamer, které pro toto využívá pomoc algoritmů umělé inteligence (např. pro odšumování). Zpracovat má 6,5 Gpixel/s (to odpovídá 13 streamům ve 4K60p), odezva se má pohybovat pod 5 ms.

William Li, CEO společnosti NIO, se nechal slyšet, že čip má výkon čtyř procesorů konkurence (Nvidia Orin se obvykle používá ve větším počtu najednou, obvykle jsou 2 nebo 4, což platí např. právě pro NIO). Čip by se měl dostat do luxusních sedanů NIO ET9, jehož zahájení dodávek je naplánováno na první čtvrtletí roku 2025. Vozy společnosti budou mít také nově operační systém SkyOS. Komunikační latence má být pod 1 ms, což je dle společnosti mnohem méně než u řešení založených na Linuxu.

Zde ještě připomeňme, že autonomní funkce se ani zdaleka neprosadily do praxe tak, jak některé automobilky plánovaly. Autonomních taxi sice jezdí spousta různě po světě, ale u komerčně dostupných aut jsme stále na úrovni SAE Level 2 s několika málo výjimkami na 3. úrovni, které jsou natolik omezené možnostmi použití (místo, čas, počasí,...), že se to snad ani nedá počítat. Ostatně to jde v náznaku vidět i na finančních výsledcích Nvidie, která je hlavním dodavatelem těchto systémů do aut. Příjmy divize Auto byly před skoro dvěma lety (Q2/FY23) 220 mil. USD, za poslední čtvrtletí (Q1/FY25) se dostaly jen na 329 mil. USD. Je vidět, že prodeje výpočetních systémů do autonomních aut zatím příliš nerostou.