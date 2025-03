Nvidia má z AI akcelerátorů 14× vyšší příjmy než z GeForce

Společnosti Nvidia se hodně daří. V dalších finančních výsledcích ukazuje, jak moc dnes táhnou systémy umělé inteligence. Divize Data Center totiž tvoří 90,5 % příjmů celé firmy, což je opravdu extrémní závislost na jediném produktu (přičemž např. Apple se chce závislosti na prodejích dosud dominantních iPhonů zbavit posílením ostatních oblastí, zejména služeb). Poněvadž ale tyto akcelerátory přináší tak moc peněz a je zde prozatím tak jednoduché růst, není divu, že se na ně Nvidia tak moc soustředí na úkor hráčských karet GeForce, což je vidět i na finančních výsledcích. Ale popořadě.

Celý Nvidia za Q4/FY25 vykázala příjmy ve výši 39,33 mld. USD, což je o 78 % více než loni (22,1 mld. USD) a proti době před dvěma lety je to dokonce 6,5krát více (6,05 mld. USD). Za tak krátkou dobu je to opravdu šílený nárůst příjmů. Celoroční příjmy vzrostly na 130,5 mld. USD, to je o 114 % více než za FY24. Pojďme se podívat tedy na ony divize.



Data Center má pod sebou zejména ony AI akcelerátory, přičemž ty do Nvidie přinesly 35,58 mld. USD. Loni to byla zhruba polovina, konkrétně šlo o 18,4 mld., takže tu hovoříme o 93% nárůstu. Ve srovnání s před dvěma lety je to 9,8násobek (3,62 mld. USD). Divize může dále profitovat z toho, že se stala klíčovým partnerem pro Stargate Project za 500 mld. USD. Zajímavou informací je i to, že 75 % superpočítačů na světě nyní běží na akcelerátorech Nvidia. Karty se používají i pro akceleraci vývojů léků, zkoumání genetiky a v dalších medicínských projektech, např. u IQVIA, Illumina, Mayo Clinic a Arc Institute.

Zajímají-li vás hráčké karty GeForce, tedy divize Gaming, tak tady zejména kvůli přechodu z RTX 4000 na RTX 5000, což způsobilo jednak nedostatek vyprodaných RTX 4000, tak i nedodání dostatku nových RTX 5000, máme meziroční pokles o více než 11 % z 2,87 na 2,54 mld. USD. Stále jde ale o 39 % lepší číslo než před dvěma lety.

Třetí největší divizí se pro tentokrát stává Auto, a je tak vidět, že Nvidia postupně proniká i na další potenciálně lukrativní trh, akcelerátory pro autonomní auta. Tady Nvidia meziročně rostla dokonce o 102 % z 281 na 570 mil. USD. Oproti AI je to naprostý zlomek, nicméně s dalším rozšiřováním autonomních vozů tu máme další divizi, která může ohrožovat karty GeForce. Nvidia Drive AGX Orin bude využívat největší automobilka na světě, Toyota. Partnerem je také Hyundai.