Nvidia nečeká tavení konektorů u RTX 5000, problémy už nejsou ani u RTX 4000

Občas se objeví nějaký konstrukční problém, za který si to výrobce schytá u veřejnosti. V případě společnosti Nvidia to bylo nové napájecí rozhraní 12VHPWR, které zejména u karet GeForce RTX 4090 dalo vzniknout kauze tavících se konektorů. Řešení totiž nebylo příliš odolné vůči neodborné manipulaci a vyžadovalo opravdu precizní dotlačení konektoru. Společnost Nvidia se ale na otázku toho, jak kvalitní bude napájení nové karty GeForce RTX 5090, nechala slyšet, že podobný problém u RTX 5000 neočekává (to ale asi nečekala ani u RTX 4000).

Podotkla, že na konektorech byly už v minulosti provedeny úpravy a od té doby, což jsou nyní už dva roky, se tento problém neopakuje. RTX 5090 přitom bude opravdu vyžadovat velmi kvalitní napájení. Zatímco RTX 4090 měla 450W TDP, novinka si sáhne k 575W TDP, což se už docela blíží limitu tohoto napájení. Samotný kabel zvládne 600 W, nicméně na rozdíl od problematického 12VHPWR, se kterým nebylo využito napájení z PCIe slotu, už nějakou dobu používané 12V-2x6 toto umožňuje, takže karta může být napájena s 675 W. Inovované rozhraní má mírně zkrácené signalizační piny o 0,1 mm, takže dříve dojde k tomu, že karta zahlásí nedostatečný kontakt napájení. Současně se napájecí piny prodloužily o 0,15 mm, takže kartu dokážou spolehlivěji napájet.