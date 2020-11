NVIDIA: nedostatek nových GeForce přetrvá v několika příštích měsících

Po konci "kryptotěžební grafické krize" jsme si zvykli na to, že grafické karty byly na trhu v hojných počtech a mohli jsme si vybírat mezi různými modely. To letos v září skončilo, neboť nastoupila nová generace GeForce, která ze starých karet rázem udělala nevýhodnou koupi, a to nehledě na fakt, že právě i starší výkonné GeForce začaly rychle mizet z trhu. Do toho se tento týden přidala i firma AMD, která zatím situaci nevylepšila a nyní se oči zase obracejí k NVIDII, jejíž GeForce RTX 3000 jsou na trhu už přeci jen déle, takže by se jejich dostupnost snad mohla pomalu zlepšovat.





NVIDIA však nyní přiznala, že nedostatek karet přetrvá asi nejen do nového roku, ale spíše se bude projevovat i v hloubi prvního kvartálu příštího roku. Colette Kress (CFO, NVIDIA) se přitom s Jensenem Huangem shoduje na tom, že na nepříznivé situaci se podepisuje i aktuální zabrzděnost dodavatelských řetězců a chabá pružnost celého odvětví, kvůli čemuž trvá výroba karet déle, než by mohla.

Prodejci tak stále budou využívat pořadníky, v nichž zákazníci stoji virtuální frontu na nové karty, které budou stále drahé a u nás nám těžko někdo zasvěceně řekne, a to alespoň přibližně, kdy bychom svou objednanou kartu mohli získat. Kdo tedy nerad objednává s nejistým výsledkem, není ochoten akceptovat vyšší než doporučenou částku a rád si vybírá, ten má dnes prostě smůlu a může se připravit na to, že to v příštích měsících nebude lepší.

O úvodním prodeji karet Radeon RX 6000 se říká, že ten připomínal nástup karet RTX 3080. Zásoby byly zkrátka téměř ihned pryč a někteří zákazníci během mačkání klávesy F5 uviděli pouze to, jak se karty objevily v nabídce obchodů už jako vyprodané. Nicméně příští týden nastoupí nereferenční verze a ty budou představovat novou šanci.

