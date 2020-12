NVIDIA: nedostáváme dost čipů Ampere a chybí i jiné komponenty

NVIDIA tento týden vyslala na trh svou čtvrtou GeForce generace Ampere, která také nepřišla v dostatečných počtech na to, aby si zákazníci mohli svou kartu pohodlně vybrat a koupit. Šance tu byla, ale kdo nepočítal s uvedením v 15:00 a neudělal si čas na co možná nejrychlejší koupi, ten měl opět smůlu.

Nejde ovšem pouze o 8nm grafické čipy Ampere, jichž se NVIDII nedostává. Jde i o substráty pro tištěné spoje nebo jiné komponenty, jež nebyly upřesněny, ale může se jednat třeba o cívky či MOSFETy napájecího systému, paměti GDDR6X či jiné.

O nedostatku potřebných součástí nových karet se zmínila Colette Kress (NVIDIA CFO), která opět potvrdila, že nedostatek karet na trhu přetrvá do konce tohoto roku. To znamená, že se bude týkat přinejmenším prvních čtyř měsíců prodeje karet Ampere a asi nelze očekávat, že začátkem nového roku se vše zázračně vyřeší, ale počkejme si na to.

Server Tom's Hardware k tomu také poznamenává, že letecká přeprava potřebných komponent také brzy získá vážného komponenta s mnohem vyšší prioritou. Do pohybu se dají miliony vakcín proti Covid-19, které si zaberou významnou část přepravní kapacity. Právě ta utrpěla kvůli celkovému poklesu letecké přepravy, jak jsme se zmiňovali už na jaře

V lednu přitom očekáváme další nové GeForce, a to přinejmenším ještě jednu s označením RTX 3060 a pak snad i RTX 3050. Budou to ale i mobilní Ampere, které si vezmou svůj podíl na vyrobených GPU a potřebných komponentách, a to ne zrovna malý. Do toho se nám navíc probudili těžaři kryptoměn, kteří se těší z vysoké hodnoty Bitcoinu, či v tomto případě spíše Etherea a jiných. Optimismus tak bohužel zatím není namístě.



