Nvidia obviněna z toho, že k trénování své AI neoprávněně použila videa z YouTube

Dokumenty, které se povedlo získat serveru 404 Media, ukazují na možný problém pro společnost Nvidia. Zjistilo se totiž, že Nvidia měla pro trénink svých modelů pro AI využívat obrovské množství videí z YouTube, aniž by k tomu měla oprávnění. Problém se tak netýká jen startupů, ale i nejhodnotnějších firem světa (známé případy jsou např. s OpenAI nebo Stable Diffusion). Tato videa měla být použita pro trénink modelu Cosmos pro autonomní vozy, systém AI avatarů ("digitálních lidí") i pro projekt Omniverse, nástroj pro vytváření 3D světa. Aby se Nvidia vyhnula odhalení, využila velké množství virtuálních strojů s rotujícími IP adresami.

V dokumentech Nvidie se měla objevit korespondence o tom, jaký přístup se má zvolit, např. to, že se Nvidia nemá ptát YouTube o svolení, ale bude doufat, že se na to nepřijde a případné otázky se budou klást až pak (ideálně tedy nikdy). Výsledkem bylo, že se jim pro trénování podařilo získat každý den videa v délce celého lidského života (tedy desítky let). V případě otázek ohledně etiky a legálnosti těchto procesů bylo zaměstnancům řečeno, že je to posvěceno seshora, což měl tvrdit i Ming-Yu Liu, viceprezident Nvidie pro výzkum. Moc lidí nad ním už není.

To ale není jediný případ. Podle 404 Media Nvidia použila pro trénink rovněž dataset HD-VG-130M, což je kompilace 130 milionů YouTube videí určených pro akademický výzkum. Potíž je ale v tom, že tento dataset byl použit pro komerční výzkum, a to už dovoleno není. Podle YouTube jde o jasné porušení pravidel služeb, naopak Nvidia tvrdí, že všechny jejich AI praktiky jsou v plném souladu s autorskými právy. Stejný problém s YouTube má i již zmíněné OpenAI, kde je rovněž podezření na to, že její systém Sora byla natrénován na videích z YouTube.