Nvidia očekává znatelný 33% meziroční propad divize Gaming

Už několikrát bylo řečeno, že z obřího zájmu o GPU se poslední dobou stává značný nezájem. Důvodů je několik. Pokles cen kryptoměn snížil zájem o nové grafické karty, naopak způsobil výprodej a přehlcení bazarového trhu. To tlačí dolů i ceny nových (o které je při levných bazarových kusech menší zájem), spousta lidí také už čeká na nové generace GPU. Těžce to dopadá na společnost Nvidia, která nyní vydala korekce svých odhadů příjmů pro poslední čtvrtletí. A je to dost zásadní korekce.

Původní odhady činily příjmy 8,1 mld. USD, ty nové jsou ale jen 6,7 mld. USD, tedy 17% snížení odhadu. To je opravdu hodně velká změna předpokladů. Proti loňsku to má být o 3 % méně, proti předchozímu čtvrtletí dokonce o 19 % nižší částka. Může za to především výrazné snížení příjmů v divizi Gaming, kde se očekává jen 2,04 mld. USD. Proti loňským 3,06 mld. USD tak jde o 33% propad a proti minulému čtvrtletí dokonce o 44%. Nvidia rovněž se svými partnery řeší následky rozhodnutí z dob nejvýraznější čipové krize, které se nyní projevují ve stavech skladových zásob a změnách cen.

Naopak divize Data Center patrně firmě udělá radost. Ta je svým objemem nyní téměř dvojnásobná proti divizi Gaming a očekávají se tu příjmy 3,81 mld. USD. Proti loňsku má jít o opravdu výrazný 61% nárůst. Proti předchozímu čtvrtletí pak půjde jen o +1 %. Výrazný nárůst se čeká u divize automotive (+45%/+59%), ta je ale svým objemem 0,2 mld. USD maličká. Finální výsledky mají být zveřejněny 24. srpna.