NVIDIA odhalila Teslu A100: 7nm Ampere s 54 miliardami tranzistorů

NVIDIA ještě svůj Ampere oficiálně neodhalila, ale zpráva o tom se už objevila na EETimes , a to evidentně předčasně, neboť nyní už je adresa neaktivní. Ale co Internet jednou schvátí, to už nenavrátí, takže veškeré informace se dostaly na světlo světa a my se můžeme podívat na nové Tesly A100 se 7nm čipy Ampere.

Ukazuje se, že Jensen Huang nedávno skutečně doma "pekl" nový DGX, a to DGX-A100 obsahující celkem osm modulů Tesla A100, které jsou založeny na čipu skládajícím se z 54 miliard tranzistorů, jenž má kolem sebe posázeno hned šest pouzder HBM2.

Jde tak o více než dvojnásobný počet tranzistorů v porovnání s čipy Volta GV100 (21 miliard) a jak se dalo očekávat, NVIDIA se zde zaměří zvláště na navýšení výkonu pro AI. Videocardz uvádí sice single-precision, pod čímž si představíme FP32, ale mělo by to být spíše half-precision (FP16) a vedle toho také 8bitové operace v pevné řádové čárce, v čemž má být A100 asi 20x výkonnější než GV100. To bude třeba ještě dovysvětlit a nejlépe zjistit reálné hodnoty pro FP64 až 16 a INT8, zatím jsou informace pouze vágní. Jensen Huang snad bude dnes v 15:00 sdílnější v rámci své prezentace.

NVIDIA Ampere nabízí také novou, již třetí generaci jader Tensor označených za TF32, která pochopitelně budou sloužit právě pro AI. Hlavní novinka je ta, že TF32 podporují výpočty v FP64, což je klíčové pro využití v oblasti HPC. Očekávat tak můžeme obecně výrazný nárůst výkonu v double-precision.

Výsledný systém DGX A100 vybavený osmi Teslami A100 pak slibuje až 5 petaFLOPS výkonu, což už představuje takový malý kompaktní superpočítač. Už nyní přitom nové DGX pracují pro americké Ministerstvo energetiky, a to v Aragone National Laboratory, kde slouží pro hledání léku na Covid-19. Zákazníky pak jeden přijde na 200.000 USD.

A co to znamená pro hráče natěšené na novou generaci karet? S největší pravděpodobností to, že i ti si budou moci snad už od podzimu zakoupit novou GeForce vybavenou 7nm čipem generace Ampere. To by muselo peklo zamrznout, aby herní Ampere byly tvořeny jiným procesem a pak už by bylo pravděpodobnější spíše to, že by nové herní karty přišly s odlišnou architekturou.



