NVIDIA odmítá nařčení investorů ze záměrně zavádějících finančních zpráv

Jde tak jednoduše o to, že NVIDIA měla dle investorů vydělávat na prodeji karet těžařům daleko více, než uváděla, a to s rozdílem přinejmenším 1,35 miliard dolarů. Bylo totiž zřejmé, že jednou tento zájem prudce opadne, což se také stalo a NVIDII zůstali jen stálí zákazníci v podobě hráčů. To způsobilo, že firma pak měla velké potíže s tím, aby se zbavila skladových zásob čipů generace Pascal, které se jí vytvořily navíc nedlouho před tím, než měla nastoupit generace Turing.





Akcionáři tak NVIDII obviňují, že je záměrně uváděla v omyl a podhodnocovala prodeje karet těžařům, aby to vypadalo, že konec prodeje karet pro tyto účely ji moc nezasáhne a že investice do ní jsou bezpečnější, než ve skutečnosti byly. Ale jak dobře víme, zasáhl ji a s ní i firmu AMD, i když ta měla v té době více želízek v ohni a ze situace vybruslila ještě dobře především díky pokračujícímu nástupu svých procesorů.

NVIDIA se nyní nechala slyšet , že podobná nařčení odmítá, jak se ostatně dalo předpokládat. A jaké je její vysvětlení? NVIDIA tvrdí, že sama byla dostatečně transparentní ohledně svých prodejů a že investoři si dodatečně jen pečlivě vybrali ty informace, které jim v jejich žalobě vyhovují a ignorovali právě takové, které by je informovaly o pravém stavu věcí.

Žaloba pozměněná v květnu tohoto roku se nyní zaměřuje konkrétně na šéfa NVIDIA Jensena Huanga a také na šéfa herních platforem Jeffa Fishera. Tvrdí se v ní, že oni sami dobře věděli, že zvýšené prodeje herních karet GeForce jsou spojeny s kryptotěžební mánií a že to celé dlouho nevydrží. NVIDIA zase říká, že její výkonní pracovníci rozhodně nelhali, když popsali příslušné příjmy jako "malou část" tržeb NVIDIE, které v roce 2017 dosáhly celkem 6,9 miliard. A nakonec firma ještě dodává, že její vedení nemohlo tušit, k čemu přesně jsou jí prodávané karty využívány.

K tomu všemu je třeba říci, že o zásadním dopadu zájmu těžařů kryptoměn musel mít povědomí každý, kdo má oči a o věc se alespoň trošku zajímal. Nezvyklá poptávka po grafických kartách totiž vyhnala jejich ceny do závratných výšin s tím, že dostupnost byla kvůli tomu velice chabá a důvod byl zřejmý. Stejně tak bylo jasné, že toto jednou skončí a moc dobře se vědělo i o nástupu nových ASIC pro těžbu Etherea, které měly v moci tento konec přinést, jak se nakonec i stalo.



