NVIDIA oficiálně ohlašuje karty GeForce RTX 30 LHR s omezením výkonu těžby

NVIDIA tak vybaví nově značenými grafickými čip y celou řadu herních karet GeForce Ampere, a to až na model GeForce RTX 3090. Ten, alespoň prozatím, nové GPU nedostane, čímž se potvrzují starší nezaručené zprávy. Důvod je prý ten, že těžaři o tuto kartu nemají moc velký zájem kvůli její vysoké ceně a jen malému nárůstu výkonu oproti takové RTX 3080. Na druhou stranu, dle aktuálních a reálných cen grafických karet v Evropě je cenový rozdíl mezi RTX 3080 a RTX 3090 velice malý a víceméně odpovídá rozdílu ve výkonu v hashrate, nicméně to jsou ceny pro běžného koncového zákazníka a velcí těžaři mohou mít jiné zdroje a platit jiné částky.

NVIDIA tak nyní stojí na prahu uvádění nových verzí grafických karet, které mají jednak už všechny nabídnout funkci pro přístup procesoru do celé části grafické paměti, ale hráči čekají především na to, co udělá s dostupností karet na trhu omezení výkonu v těžbě Etherea.

Celá věc je přitom velice jednoduchá a základem je nové Device ID a značení GPU. Kvůli tomu s novými kartami nebudou fungovat staré verze ovladačů a nové ovladače už budou mít omezovač. Tato ochrana přitom dříve nebyla prolomena a neobstála jen kvůli tomu, že NVIDII na web unikla vývojářská verze ovladačů, které omezovač neobsahovaly, což si nyní holt už musí opravdu pohlídat.

NVIDIA GeForce RTX 30 LHR Staré Nové SKU GPU PCI Device ID GPU PCI Device ID RTX 3090 GA102-300 2204 – – RTX 3080 GA102-200 2206 GA102-202 2216 RTX 3070 GA104-300 2484 GA104-302 2488 RTX 3060 Ti GA104-200 2486 GA104-202 2489 RTX 3060 GA106-300 2503 GA106-302 2504





Dle informací od NVIDIE se omezovač výkonu stále týká výhradně těžby Etherea, což představuje stále zdaleka nejvýdělečnější kryptoměnu, kterou lze těžit na grafikách. Aktuálně ji sice s sebou táhne dolů Bitcoin, ale o tom až později.

Nové verze karet RTX 3080, RTX 3070 a RTX 3060 Ti dorazí koncem května, přičemž nové RTX 3060 by už měly nyní proudit na trh. Označení LHR či jiné, které může a nemusí identifikovat nové verze karet už bude čistě na AIB výrobcích.



