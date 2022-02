NVIDIA oficiálně zrušila plán na akvizici firmy Arm, co bude dál?

O této skutečnosti se psalo už ke konci ledna , kdy šlo ještě o nepotvrzenou informaci, ovšem nyní už byla do světa vypuštěna tisková zpráva, v níž obě strany potvrzují zrušení svých námluv.

Potvrzeno bylo i to, že NVIDIA ztratí svých předem zaplacených 1,25 miliard dolarů, které získá společnost SoftBank, vlastník firmy Arm Ltd. Tyto peníze budou zaneseny do finančních výsledků firmy za čtvrtý fiskální kvartál. NVIDIA si přitom ponechá svou "20letou licenci pro ARM".

Jensen Huang k tomu uvedl, že Arm má před sebou světlou budoucnost a NVIDIA jej bude jako držitel licence podporovat během příštích dekád. A i když NVIDIA nebude s Armem jedna společnost, i tak s ním bude úzce spolupracovat a sám předpokládá, že architektura ARM bude v příští dekádě tou nejvýznamnější a že rozvine svůj vliv i v oblastech AI, cloudu a superpočítačů.

Pro samotnou firmu Arm to nyní znamená, že odstartují přípravy na IPO, čili prvotní emisi akcií, a tedy vstup na burzu. O tomto záměru jsme věděli už dříve, neboť šlo o záložní plán pro případ, že akvizice ze strany NVIDIE nedopadne. Vstup na burzu by měl být uskutečněn do konce března příštího roku.

Nakonec ještě firma SoftBank poděkovala Huangovi a jeho týmu za pokus sloučit obě společnosti a přeje jim úspěchy v další práci.



