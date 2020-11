NVIDIA ohlásila akcelerátor A100 s 80 GB paměti

NVIDIA však asi nemá potřebu reagovat na nástup akcelerátoru AMD Instinct MI100 vypuštěním 80GB verze modelu A100 Ampere, neboť nový MI100 se svými 32 GB HBM2 nedosahuje kapacity ani původní verze A100 se 40 GB HBM2. Spíše se nám tu hezky sešly dvě novinky díky supercomputingové show SC20.

Nová verze A100 Ampere využívá naprosto stejný čip jako původní model se 40 GB paměti, takže to jsou právě jen paměti, jimiž se 80GB A100 odlišuje. Jde totiž již o HBM2e, novější verzi, která snese vyšší takty, a to v tomto případě s výslednou propustností 3,2 Gb/s na pin. Díky tomu už 5120bitové rozhraní nabídne přesně 2 TB/s (2048 GB/s) propustnosti. Takové paměti dnes dokáže nabídnout buď Samsung, anebo také SK Hynix.

Model A100 (80GB) A100 (40GB) V100 FP32 CUDA jádra 6912 6912 5120 Maximální takt 1,41GHz 1,41GHz 1530MHz Propustnost pamětí na pin 3,2Gbps HBM2e 2,4Gbps HBM2 1,75Gbps HBM2 Sběrnice 5120bit 5120bit 4096bit Celková propustnost 2,0 TB/s 1,6 TB/s 900 GB/s Kapacita paměti 80GB 40GB 16GB/32GB Výkon FP32 19,5 TFLOPs 19,5 TFLOPs 15,7 TFLOPs Výkon FP64 9,7 TFLOPs

(1/2 FP32 rate) 9,7 TFLOPs

(1/2 FP32 rate) 7,8 TFLOPs

(1/2 FP32 rate) Výkon INT8 Tensor 624 TOPs 624 TOPs - Výkon FP16 Tensor 312 TFLOPs 312 TFLOPs 125 TFLOPs Výkon TF32 Tensor 156 TFLOPs 156 TFLOPs - Rozhraní NVLink NVLink 3

12 Links (600GB/s) NVLink 3

12 Links (600GB/s) NVLink 2

6 Links (300GB/s) GPU GA100

(826 mm2) GA100

(826 mm2) GV100

(815 mm2) Počet tranzistorů 54,2 mld. 54,2 mld. 21,1 mld. TDP 400W 400W 300W/350W Proces TSMC 7N TSMC 7N TSMC 12nm FFN Rozhraní karty SXM4 SXM4 SXM2/SXM3 Architektura Ampere Ampere Volta





Jak ukazují podrobné specifikace, použitý čip GA100 i jeho výkon je v nové verzi karty naprosto stejný, ale ta by přesto mohla nabídnout celkově vyšší výkon díky propustnosti pamětí, která je vyšší o 0,4 TB/s. My se však v desktopu asi pamětí HBM už jen tak nedočkáme. NVIDIA se jim v případě svých herních karet vyhýbá, jak může a s HBM tak experimentovalo pouze AMD, a dá se říci, že od nich asi ještě rádo uteklo zpět ke GDDR6 a raději využilo jako kompenzaci jejich dnes už slabší propustnosti novou Infinity Cache. Na obzoru tak dnes není žádná desktopová/herní karta, která by paměti typu HBM slibovala, ale uvidíme, jak na tom budou další generace.

