NVIDIA ohlásila rekordní tržby 3,9 miliard za kvartál

NVIDIA se mimochodem opět označila za světově vůdčí firmu v oblasti akcelerátorů a připomněla, že to byla právě ona, kdo před 21 lety "vynalezl" první GPU. Respektive to byla právě ona, kdo přišel s čipem GeForce, který označila právě za GPU, neboť šlo o jednočipové řešení s příslušnými enginy (T&L, rendering) a výkonem alespoň 10 milionů polygonů za sekundu. Z toho je zřejmé, že tato velice specifická definice GPU byla tehdy zvolena právě tak, aby seděla na míru čipu GeForce 256.

Nám jde ale nyní o nové finanční výsledky firmy NVIDIA, v jejichž případě se dalo očekávat, že budou přinejmenším dobré. To právě kvůli pandemii, která zvláště v prvním pololetí hrála do karet právě výrobcům PC a příslušného hardwaru. Lidé začali ve větší míře pracovat doma a doma se pak snažili i zabavit, což v obou případech představuje příležitost pro prodej hardwaru, a to včetně herního. Firmy a zvláště poskytovatelé služeb se zase snažili posílit své systémy tak, aby zvládaly vyšší zátěž, což se evidentně také podepsalo na následujících výsledcích firmy NVIDIA.

Jde tak právě o kolonku Data Center, která mezikvartálně zaznamenala 54% navýšení tržeb a meziročně dokonce 167% z 655 milionů na 1752 milionů dolarů. Tomu se žádná jiná divize NVIDIE ani nepřiblížila a byly tu navíc i dvě, které evidentně strádaly, a to z dobře pochopitelných důvodů, jež jsou nastíněny výše: Automotive a Professional Visualization. Ty ale rozhodně nejsou páteřní, takže nebyla šance, že by jejich pokles mohl výrazně ovlivnit celkový výsledek firmy.

Ten táhly nahoru také prodeje herního hardwaru, jež šly nahoru meziročně i mezikvartálně o cca čtvrtinu a to není vůbec špatné, když se obecně ví, že NVIDIA už zakrátko představí novou generaci herních karet. I když právě proto šlo asi právě "jen" o čtvrtinu.

Co se týče výhledu do druhé poloviny fiskálního roku, který bude dle CEO Huanga zvláště o hraní a herním hardwaru. Huang tak uvedl , že NVIDIA "očekává z herního hlediska opravdu významnou druhou polovinu roku". Zároveň potvrdil, že pandemie výrazně zvedla zájem lidí o hraní a učinila z něj nejvýznamnější formu zábavy na světě a poukázal i na úspěch konzolí Nintendo Switch. Šéf NVIDIE také předpokládá, že prodeje nových konzolí od Sony a Microsoftu budou velice vysoké a celkově tak (s novými kartami GeForce a Radeon) bude zbytek tohoto roku nejúžasnější v historii.

Ostatně sama NVIDIA očekává, že za aktuální kvartál utrží 4,4 miliardy dolarů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: