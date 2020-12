NVIDIA ohlašuje na leden GeForce RTX ‘Special Broadcast’, o čem bude?

NVIDIA si tak na 12. ledna chystá prezentaci, která bude spojena s produkty GeForce, jak je zřejmé už z upoutávky. Nebylo tak třeba už ani dodávat, že se bude jednat o novinky z oblasti hraní a grafiky, nicméně my se zatím pochopitelně nedozvíme to, co konkrétního se NVIDIA chystá uvést. Jistou představu ale samozřejmě máme.

Můžeme očekávat, že NVIDIA si připraví prezentaci mobilních GeForce, které budou představovat velice důležitý launch, stejně jakou jsou dnes důležité mobilní počítače, alespoň z hlediska prodejů. Očekáváme přitom, že mobilní RTX 3000 budou už pevně spjaty s APU firmy AMD, a to konkrétně s generací Cezanne (Zen 3), ovšem samozřejmě i s Intel Comet Lake či Tiger Lake.

Dále se nám ale rýsují také nové desktopové karty GeForce, a to jako nejbližší v pořadí asi model RTX 3060 s 12 GB paměti, kterou by měla následovat 6GB verze a možná se něco dozvíme i o GeForce RTX 3080 Ti. Na začátku příštího roku ale proběhne souboj mezi NVIDIÍ a AMD právě v oblasti rozumně naceněných karet, čímž myslíme MSRP kolem 200 či 300 dolarů, takže spíše budeme řešit RTX 3060 a nástupce série Radeon RX 5700.

Co dalšího si NVIDIA přichystá, na to si musíme už jen počkat a pochopitelně je tu i možnost, že se s našimi očekáváními netrefíme.

