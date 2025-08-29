Aktuality  |  Články  |  Recenze
Nvidia opět rekordní, tentokrát se hodně dařilo kartám GeForce, rostla i AI

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia opět rekordní, tentokrát se hodně dařilo kartám GeForce, rostla i AI
Nvidia vydala své výsledky za minulé čtvrtletí a rostla v naprosto všech oblastech svého působení. Opět šla vzhůru AI, nicméně dost se zadařilo i grafikám GeForce.
Společnost Nvidia je hodně úspěšná a jde o nejhodnotnější firmu na světě (nyní zhruba 4,4 bil. USD). Nyní vydala své finanční výsledky za poslední čtvrtletí (Q2/FY26) a jsou to opět hodně vysoká čísla. Nvidii se totiž opět podařilo růst, a to ve všech pěti oblastech (divizích) jejího působení. Příjmy se meziročně (proti Q2/FY25) zvýšily o 56 % ze 30,04 na 46,74 mld. USD, přičemž proti jarnímu čtvrtletí (Q1/FY26) to bylo už jen o 6 %, což nyní naznačuje zpomalení růstu. Hrubá marže dosahuje 72,4 % a čistý zisk stoupl z 16,6 na 26,42 mld. USD (čistá marže je tak 56,5 %). To opravdu nejsou špatná čísla a firma tak má o více než desetinu vyšší čistý zisk než Apple, který k tomu ale potřeboval více než dvojnásobné příjmy. 
 
Nvidia Q2/FY26
 
Divize Data Center se svými AI produkty je opětovně největším tahounem. Se 41,1 mld. USD tvoří 88 % Nvidie, a tedy i extrémně vysokou závislost na jednom typu produktů. Meziročně jde o více než 56% nárůst, nicméně proti jaru jde jen o 5 %. Přitom za posledního 1,5 roku to bylo v průměru 18 %. Nvidia v rámci divize zmiňuje např. uvedení RTX PRO 6000 Blackwell, výrazné rozšíření spolupráce s evropskými zeměmi na vývoji AI, několik nových projektů superpočítačů. Také oznámila nový 4bitový datový formát NVFP4.
 
Hodně se dařilo grafikám GeForce v sekci Gaming. Ty dosáhly 4,29 mld. USD, což máme meziročně 49% nárůst a řada GeForce RTX 5000 tak dělá výrobci rozhodně radost. Jen pro kontext, AMD má ve stejné divizi Gaming, do které patří ale i konzolové čipy, příjmy jen 1,1 mld. USD, tedy čtvrtinu. Grafiky u Nvidie potěšily i tím, že oproti jarnímu čtvrtletí vzrostly o pěkných 14 %. Zde Nvidia zmiňuje např. uvedení GeForce RTX 5060, která byla nejrychleji prodávanou kartou řady x060 v historii. DLSS 4 je nyní podporováno ve 175 hrách a GeForce Now přechází na RTX 5080. 
 
Další divize Nvidie jsou už malé. Professional Visualization šla meziročně nahoru o 32 % na 601 mil. USD, Auto pak o 69 % na 586 mil. USD. Nakonec tu máme OEM&Other, kde Nvidia zaznamenala 97% nárůst na 173 mil. USD.
 
Zdroj: nvidia.com

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Diskuze (1)
