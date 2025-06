Nvidia poráží AMD ve Steam Survey, RTX 5060 Ti už má svou pozici, RX 9070 XT ne

Každý měsíc vychází nové výsledky průzkumu Steam Survey. I když ohledně způsobu vzorkování můžeme mít výhrady, vzhledem k velkému počtu uživatelů jsou docela relevantní a ukazují obrázek toho, jaký hardware je mezi hráči nejpopulárnější (pochopitelně je nutné je brát trochu s rezervou a vzít v potaz nějakou tu chybovost).

Zajímavou informací jsou především nejnovější karty od AMD a Nvidie. V případě AMD je to Radeon RX 9070 a RX 9070 XT, který se i přes pozitivní ohlasy u veřejnosti do seznamu stále nedostal. Ani jeden z modelů nepřekonal hranici 0,15% zastoupení. V případě Nvidie je na tom GeForce RTX 5060 Ti, která patří do trochu nižší třídy než výše zmíněný Radeon, o něco lépe. Ta je v seznamu poprvé a vyšvihla se hned na 0,21% zastoupení.

Pokud bychom se podívali na přímou konkurenci výše zmíněných Radeonů, tak těmi jsou GeForce RTX 5070 s 0,71 % a RTX 5070 Ti s 0,39 %. Zde je ale nutno podotknout, že ty jsou na trhu o něco déle, což jim dává výhodu (byly zde už před měsícem, kdy dosáhly na 0,38 %, resp. 0,28 %). Lepší srovnání tak uvidíme až o několik měsíců.

Nejpopulárnější grafikou se opětovně stává starší GeForce RTX 3060 se 4,73 %, která se o první příčku přetahuje s mobilní GeForce RTX 4060 Laptop, ta má nyní 4,65 % (minulý měsíc bylo pořadí přehozené). Třetí místo má pak desktopová GeForce RTX 4060 se 4,44 %. Čtvrté místo patří stařičké GeForce GTX 1650 s 3,47 % a pátá pozice pak GeForce RTX 4060 Ti, která dosáhla na 3,11 %. Nejúspěšnějším Blackwellem je výše zmíněná GeForce RTX 5070 na 37. pozici.

Nejlépe z desktopových Radeonů si verze Radeon RX 6600, který je až na 29. pozici s 0,93% zastoupením. O dost výše jsou integrované Radeony v procesorech, které jsou na 13. a 14. místě s 2,23 % a 2,09 %. Intel je pak s integrovanými GPU Intel Iris Xe Graphics na 15. pozici s 1,98 %. Desktopový Intel Arc tu nenajdeme vůbec, a to v žádné generaci, integrovaný už ano s 0,24 %.