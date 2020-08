NVIDIA potvrdila vykrojené PCB nových karet i 12pin konektor a co paměti?

Následující snímek tak pochází z videa od NVIDIE, které nás má navnadit na představení nových GeForce a odhaluje, že fámy o vykrojeném PCB a novém 12pinovém konektoru byly pravdivé. Respektive jde spíše o ono PCB, protože o onom konektoru jsme už nepochybovali.

Díky tomu si tak můžeme dát do souvislostí další informace, a to třeba ty o podobě nových karet . Tvar PCB totiž sedí právě na následující provedení údajné RTX 3090 a je zřejmé, že její zadní ventilátor bude kartu skutečně profukovat skrz. Nicméně stále jde jen o referenční podobu karty a ty nereferenční od různých AIB výrobců mohou vypadat zcela jinak.

Otázka je, zda jde víceméně jen o design a chlazení karty, anebo je za tím i něco jiného, jako třeba další čip na zadní straně PCB, který bude také potřebovat chladit. To se ještě nedozvíme. NVIDIA ale sděluje, že k daným kartám bude dodávat příslušný napájecí adaptér, který bude určen pro dva klasické 8pinové PCIe.

Server VideoCardz dále potvrzuje, že GeForce RTX 3090 nabídne 24 GB paměti a RTX 3080 přitom "jen" 10 GB. Autor se odkazuje na své zdroje mezi AIB partnery NVIDIE, kteří již jistě moc dobře ví, jak to bude. Zároveň se dozvídáme, že dle jejich informací (zatím) neexistuje žádná RTX 3080 Ti. Rozdíl v kapacitě paměti mezi oběma kartami je tak skutečně propastný a to přináší další otázky. Bude snad RTX 3090 nový TITAN (možná s další speciální výbavou), aby vedle něj dorazili nejdříve jen nástupci RTX 2080 a (snad) RTX 2070?

Tomu by ostatně napovídaly fámy o vysoké ceně RTX 3090 a samozřejmě je možné, že NVIDIA si verzi Ti jako několikrát předtím nechá na později. A co se týče představení 1. září, to se má omezit jen na specifikace a ceny. Další detaily budou následovat někdy později, takže vypuštění na trh zatím nečekejme.



Během psaní tohoto článku už bylo zmíněné video skutečně zveřejněno, takže se na ně můžeme podívat. Celé se týká problematiky chlazení a my se z něj v podstatě dozvíme to, že NVIDIA musela změnit design celé karty, aby zajistila její kvalitní chlazení (takže lze očekávat skutečně "nenažranou" generaci). Následující snímek pak jasně ukazuje, jaká myšlenka za tím stojí.

Půjde tak především o práci ventilátoru v pravé části karty, který bude tahat vzduch skrz žebra karty a posílat jej výš. Tam je ovšem chladič procesoru, který za tento příval teplého vzduchu nepoděkuje, nicméně i kdyby tomu tak nebylo, teplý vzduch by ve skříni i tak zůstával a takto alespoň bude existovat jeho usměrněné proudění. Z hlediska chlazení grafické karty je ale nejdůležitější to, že podstatná část jejího chladiče si dopřeje přímý a nejkratší možný průchod vzduchu, který si předchozí chladiče dopřát nemohly. A vzhledem k tomu, že ventilátor je umístěn na stejné straně karty jako PCB, může být pasiv pod ním o to tlustší, i když je tu otázka, zda se tím z hlediska poměru výkonu a hlučnosti nahradí nižší efektivita. Axiální ventilátory jsou totiž obecně méně výkonné při nasávání vzduchu, než když jej svými lopatkami naopak tlačí.



Ceny souvisejících / podobných produktů: