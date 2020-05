NVIDIA potvrzuje, Ampere je i pro příští GeForce

Informace o čipech Tesla GA100 "Ampere" se dají označit za únik, neboť jejich zdroj je nedlouho po zveřejnění stáhl a vypadá to na klasické nedorozumění (nebo "nedorozumění") ohledně přesného termínu ukončení informačního embarga. Informace pro tuto aktualitu ale pocházejí (via VideoCardz ) přímo od Jensena Huanga, který je uvedl ještě před svou prezentací plánovanou na dnešních 15:00.

Ještě před několika hodinami jsme se tak mohli ptát, zda bude Ampere určen i pro herní karty a nyní už tu máme kladnou odpověď přímo od šéfa NVIDIE. Nebude se tak opakovat případ, kdy NVIDIA po generaci Pascal připravila Voltu, která se nejblíže ke světu herních karet dostala v podobě karty TITAN V.

V době Volty ale NVIDIA neměla pro její nový hardware, čili jádra Tensor, v herním světě využití. To našla až v generaci Turing, kde Tensor slouží pro DLSS a v generaci Ampere to bude podobné. Samozřejmě nelze čekat, že herní Ampere budou mít stejný hardware jako amperové Tesly a s jistotou lze očekávat, že nabídnou mnohem nižší výkon v FP64. To hlavní, čili CUDA, Tensor a RT jádra však bude v obou skupinách produktů. Tesly sice nejsou primárně určeny pro práci jako prosté grafické karty, neboť nedisponují přímým výstupem na zobrazovací zařízení, ovšem mohou sloužit v cloudu a také že slouží i v rámci GeForce NOW pro vykreslování streamované grafiky. Modelu NVIDIA T4 tak podpora ray tracingu neschází.

Z toho všeho nám zatím vychází, že nyní skutečně není důvod dělit grafické čipy NVIDIE na samostatnou větev pro akcelerátory a pak pro profesionální či herní grafické karty a dle toho se dalo očekávat, že Ampere bude i pro GeForce. Huang nám to nyní potvrdil a pokud se už před svou keynote otřel o budoucí GeForce, můžeme být zvědaví na to, co nám o nich prozradí po 15. hodině.

My se zatím ještě podíváme na poněkud neostrý snímek AIC (Add-in Card) s Tesla A100, čili na PCB pro rozšiřující kartu pro rozhraní PCI Express 4.0 x16. Vidíme na ní GPU se šesti HBM2E obklopené napájecím systémem. Vzadu je notně vykousnuté, nejspíše aby se na kartu vešel co největší radiální ventilátor, nahoře máme konektory pro NVLink a namísto grafických portů tu máme nejspíše nějaké výkonné síťové rozhraní jako InfiniBand, od něhož by šlo očekávat propustnost 200 Gb/s. To by sedělo k nedávné akvizici Mellanoxu, která stojí za InfiniBand.

