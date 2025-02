Nvidia potvrzuje architektury Blackwell Ultra a Vera Rubin, poodhalí je na GTC 2025

Nvidia už nějakou dobu mluví o svých dalších architekturách GPU pro výpočty. Dnešní Blackwell najdeme jak ve spotřebitelských GeForce, tak i ve výpočetních kartách (kde jsou už delší dobu), které míří především na AI výpočty, ale i na další druhy problémů. Jensen Huang nedávno potvrdil, že na konferenci GTC 2025, která se bude konat 17. až 20. března, poodhalí nástupce této architektury. Tou první bude Blackwell Ultra, což bude už dle názvu vylepšený Blackwell. Nvidia se zde zaměří především na věci okolo čipu, tedy vylepšená síťová rozhraní a paměti, nicméně změn se dočkají i samotné procesory.

Připravované čipy jako B300 a velká řešení jako GB300 mají posunout výkon opět o něco dál. Zatímco např. GB200 má 1000W TDP, v případě GB300 se mluví o 1400 W. To by nemělo být jen tak, mluví se totiž také o 40 % vyšším výkonu v úlohách s datovým formátem FP4. I přes tyto vysoké spotřeby je to právě energetická efektivita, která je velkou výhodou proti starším řešením řady Hopper. Zejména u trénování velkých modelů je to dost patrné. Natrénování modelu s 1,8 bilionem parametrů chce 8000 GPU Hopper se spotřebou 15 MW, zatímco v případě Blackwellu to zvládne 2000 GPU při spotřebě 4 MW. Nová generace by měla dostat 288 GB paměti místo 192 GB a má se zde využít pamětí 12-Hi HBM3E . Tyto akcelerátory by se měly objevit na trhu v druhé polovině letošního roku.