NVIDIA představila akcelerátor A100 s 80 GB rychlé paměti

NVIDIA A100 tak není pouze o vyšší kapacitě paměti. V původním akcelerátoru A100 máme sice také paměti typu HBM2, ale ty ve své verzi nabízejí "jen" 2,4 Gb/s propustnosti na pin. Nový kartový akcelerátor A100 80GB už využívá paměti HBM2e se 3,2 Gb/s, což znamená, že při stále stejném 5120bitovém rozhraní to dělá 2039 GB/s propustnosti oproti 1555 GB/s. Tato čísla zdánlivě moc nevychází, ale je třeba vzít v potaz, že na nové kartě to není přesně 3,2 Gb/s na pin, ale 3,186 Gb/s a podobné je to i v druhém případě.

A jak můžeme vidět, nová verze A100 80GB už také není k dispozici v podobě formátu SXM4, ale coby klasická dvouslotová karta pro rozhraní PCIe x16. Využívá přitom to samé GPU GA100.

NVIDIA GA100 je na rozdíl od herních Ampere vyráběno 7nm procesem firmy TSMC a obsahuje 6912 FP32 CUDA jader a 3456 FP64 jader. Taktováno je na obou kartách maximálně na 1410 MHz a nabízí 19,5 TFLOPS výkonu v single precision (FP32) a 9,7 TFLOPS v double precision (FP64).



Vedle toho NVIDIA také ohlásila svou novou technologii, a sice GPUDirect Storage, která má stejné zaměření jako Microsoft DirectStorage. Jde tak o akceleraci čtení a rozbalování dat z rychlých NVMe či jiných úložišť, která mají stejně skončit v paměti karty. Jen v případě DirecStorage půjde spíše o hry, zatímco NVIDIA chce svou GPUDirect Storage využít pro své výpočetní akcelerátory. Ale samozřejmě víme i o tom, že NVIDIA chystá svou RTX IO , čili obdobu DirectStorage určenou právě pro hry.

