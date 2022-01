NVIDIA představila další nové karty z generace Ampere

Není třeba nikoho zvlášť napínat, neboť už se dopředu vědělo, co si NVIDIA připraví. Ta po svém herním úvodu prezentovala nejdříve karty GeForce RTX 3050, které budou k dispozici pouze v AIB verzích, čili sama NVIDIA si svou verzi nepřipraví.

Tento nový amperovský low-end nám nabídne výkon 9 TFLOPS v FP32, 18 RT-TFLOPS, 73 Tensor TFLOPS a 8 GB paměti GDDR6. K dispozici bude za 249 USD od 27. ledna a NVIDIA jej vytvořila tak, abychom si mohli ve Full HD s RT a DLSS užít v alespoň 60 FPS tituly jako Black Ops Cold War, Doom Eternal, F1 2021 či Control.

notebooků, které pochopitelně nebyly blíže představeny, protože jde o více než 160 modelů s grafikami RTX, jež začnou s cenami na 799 USD. Půjde zřejmě o nový mobilní Poté jsme se dozvěděli i o nově přichystaných modelech, které pochopitelně nebyly blíže představeny, protože jde o více než 160 modelů s grafikami RTX, jež začnou s cenami na 799 USD. Půjde zřejmě o nový mobilní low-end z generace Ampere i Turing , ale také o modely s RTX 3080 Ti se 16 GB rychlé GDDR6 pro hraní ve 120 a více FPS v rozlišení 1440p a vysoké kvalitě. Tyto stroje ale přijdou přinejmenším na 2500 USD a na trhu budou od 1. února. Dále to bude i nová RTX 3070 Ti v mobilní verzi (1500 USD, 1. únor).

GeForce RTX 3090 Ti, rovněž očekávanou kartu, kterou NVIDIA samozřejmě připravila ve své vlastní verzi. A i když už všude kolují A pak už přišla řada na, rovněž očekávanou kartu, kterou NVIDIA samozřejmě připravila ve své vlastní verzi. A i když už všude kolují specifikace či snímky chystaných modelů , NVIDIA zatím kupodivu odmítla říci cokoliv bližšího s tím, že další informace přinese později v tomto měsíci.

NVIDIA poté přešla k tématu autonomních vozů a poté svou podivnou prezentaci přeskakující mezi různými tématy zakončila. Že ta bude méně významná, to už se dalo tušit hned poté, co se namísto Jensena Huanga na obrazovce objevil Jeff Fisher, který do celé padesátiminutové prezentace nakonec schoval jen dva desktopové grafické produkty.

Zatím tak CES 2022 bohužel nepřinesl žádné překvapení, ale počkejme si ještě na to, co předvede Intel.



