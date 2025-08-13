>
Nvidia představuje úsporné 70W pracovní karty RTX PRO 4000 SFF a RTX PRO 2000
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
V nabídce pracovních výpočetních karet společnosti Nvidia se objevily dva nové modely se 70W spotřebou, RTX PRO 4000 SFF a RTX PRO 2000. Výkonu mají přesto dost.
Společnost Nvidia představila několik nových výpočetních karet, které se zaměřily na nízkou spotřebu. Obě novinky RTX PRO 4000 SFF a RTX PRO 2000 totiž mají pouhých 70 W, přestože vychází z karet, jejich spotřeba je i několikanásobně vyšší. Najdeme tu 4. generaci RT Core, 5. generaci Tensor Core a architekturu Blackwell. Podle Nvidie je např. RTX PRO 4000 SFF proti předchůdci se stejnou 70W spotřebou 2,5krát výkonnější v AI, o 70 % výkonnější pro ray-tracing a má o 50 % vyšší paměťovou propustnost. V případě RTX PRO 2000 je AI výkon až o 60 % vyšší pro 3D modelování a o 40 % vyšší u CAD systémů. RTX PRO 4000 SFF má 2 enkodéry NVENC 9. generace a 2 dekodéry NVDEC 6. generace, RTX PRO 2000 jen po jednom. Podporována jsou rozhraní DirectX 12, Shader Model 6.7, OpenGL 4.6, Vulkan 1.4, dále tu máme výpočetní rozhraní CUDA 12.8 a OpenCL 3.0.
Pokud jde o RTX PRO 4000 SFF, tak tato karta má při své 70W TBP velmi slušných 8960 CUDA jader, což je stejně jako GeForce RTX 5070 Ti se 300W spotřebou (tedy více než 4násobek). To si ale pochopitelně vybírá svou daň na mnohem nižších frekvencích, a tedy i výkonu. AI výkon tak klesl z 1406 na 770 TOPS, RT výkon pak ze 133 na 73 TFLOPS. Máme tu 24 GB GDDR7 paměti s ECC na 192bitové sběrnici s paměťovou propustností jen 432 GB/s (pro zajímavost, RTX 5070 Ti má 16 GB VRAM na 256bitové sběrnici a propustnost 896 GB/s). Karta je určena pro rozhraní PCIe 5.0 x8, má 4 Mini DisplayPorty 2.1b a zvládá 4 výstupy v UHD 4K při 165 Hz, příp. dva UHD 8K výstupy při 100 Hz. Karta je dvouslotová s poloviční výškou.
RTX PRO 2000 se dočkala 4352 CUDA jader, což je lehce pod úrovní GeForce RTX 5060 Ti se 4608 CUDA jádry a spotřebou 180 W (zhruba 2,6násobek). Tady už tedy ústupky ve spotřebě nebyly tak markantní. AI výkon tak klesl ze 759 na 545 AI TOPS, RT výkon ze 72 na 52 TFLOPS. Máme tu stejnou 16GB kapacitu VRAM na 128bitové sběrnici, podporováno je však ECC. Propustnost ale kvůli nižšímu taktu pamětí spadla ze 448 na 288 GB/s. Výstupy jsou stejné, podobně jako určení pro PCIe 5.0 x8. Tato karta není SFF, má tedy plnou výšku a dvouslotové chlazení.
Když se podíváme trochu dále, tak vidíme, že RTX PRO 4000 SFF má zhruba podobný hrubý výkon jako RTX 5070 Ti, jde o 770 vs. 759 AI TOPS, resp. 73 vs. 72 TFLOPS v RT. Výrazně se ale liší počet CUDA jader (8960 vs. 4608), ale také spotřeba (70 W proti 180 W). To ukazuje, že mnohem efektivnější je karta, která má vyšší počet CUDA jader, ale nižší takty, než naopak. Obě karty mají i podobnou propustnost pamětí (432 vs 448 GB/s).
Zdroj: blogs.nvidia.com