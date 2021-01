NVIDIA přestává v Evropě nabízet své RTX 3000 Founders Edition, co se děje?

Dle serveru VideoCardz už zbývá jen jedna výjimka, a to je polský obchod firmy NVIDIA a RTX 3090 Founders Edition, která je ovšem vyprodaná. Čili to vypadá, že karty Founders Edition z Evropy jednoduše mizí, respektive je alespoň nebude prodávat sama NVIDIA a je otázka, zda to bude v rámci aktuální generace už natrvalo, anebo se tyto karty vrátí, až bude situace s dostupností lepší. V USA pak NVIDIA své karty stále nabízí, ovšem zde už dříve šlo pouze o odkazy na obchod BestBuy, čili sama NVIDIA tyto karty neprodávala.