NVIDIA přichystala mobilní GeForce RTX 2050

Aktualizace: Jak teprve až později vyšlo najevo, RTX 2050 je i přes své označení součástí rodiny Ampere s čipem GA107.

Turing by měl trošku vylepšit dostupnost grafických karet a nyní i notebooků, ovšem GeForce RTX 2060 v 12GB verzi zřejmě velkou díru do světa neudělá. Už se totiž objevila na trhu, a to za ceny zpravidla kolem 25 tisíc, což už je ale hranice, ke které dnes klesají i ceny GeForce RTX 3060 Ti, čili herně mnohem výkonnější karty, která mírně překonává i model RTX 2080. Čili pro herní sestavy je koupě RTX 2060 12GB za stávající ceny naprosto nesmyslná, ale v případě RTX 2050 by to mohlo být lepší, když jde o mobilní kartu, a tedy součást chystaných notebooků.

NVIDIA dnes tuto kartu neočekávaně představila společně mobilními GPU MX570 a M550. Můžeme usuzovat, že RTX 2050 bude založena na čipu TU106, neboť dle značky RTX by tato karta rozhodně měla nabízet podporu ray tracingu a DLSS, což NVIDIA ostatně potvrzuje. To tak ukazuje právě na nejslabší Turing s RT a Tensor jádry. Specifikace ale ještě nebyly zveřejněny.

Co se týče GPU MX570 a M550, pak ta by měla využívat zbrusu nový amperový low-end, čili GA108 a přinejlepším pak GA107. Z oficiálních specifikací se přitom zrovna moc nedozvíme. Píše se v nich o podporovaných API a technologiích obecně a z hlediska hardwaru jen o tom, že tato GPU jsou určena pro GDDR6.

