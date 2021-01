NVIDIA připravila GeForce GT 1010, nový absolutní low-end

Na trh se dnes už dostávají zpravidla mnohem výkonnější karty, než je NVIDIA GeForce GT 1010, ostatně ta přichází jako zástupce už dávno překonané architektury Pascal, a to navíc vyzbrojena slabým čipem GP108 s 256 CUDA jádry.

Taková karta tak přijde vhod například pro starý počítač, jemuž grafika už dosloužila a pro nějž nemá cenu kupovat výkonnější model. Případně ji někdo může zakoupit jako nouzové řešení pro všechny případy.

NVIDIA GeForce GT 1010 na trhu nahrazuje ještě mnohem starší keplerovskou GeForce GT 710 a jejích 256 CUDA jader bude taktováno na 1228 až 1468 MHz, přičemž se využijí 2 GB paměti GDDR5 na 64bitovém rozhraní. TDP karty je pouze 30 W, takže si vystačí s malým chladičem a poloviční velikostí, přičemž přídavný napájecí konektor pochopitelně zapotřebí nebude.

Co se týče obrazových výstupů máme tu po jednom HDMI a DVI, přičemž cenu se zatím nedozvíme. Měla by se však pohybovat ve stejné hladině jako cena karty GeForce GT 710, takže cca tisíc korun či mírně více by mělo stačit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: