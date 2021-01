NVIDIA připravila GeForce RTX 3060 s 12 GB paměti, kdy bude?

O grafické kartě GeForce RTX 3060 s 12 GB paměti GDDR6 jsme věděli už dopředu, ale vedle ní jsme očekávali také model s 6 GB paměti a pak také možná i další verze jako Ultra. Nakonec byla představena pouze RTX 3060 právě s 12 GB paměti, a to za cenu 329 USD. Tím se tento model zařazuje o 80 USD pod RTX 3060 Ti, oproti níž nabídne o 4 GB paměti více, ale její výkon bude na druhou stranu cca 13 TFLOPS v FP32, což je asi o 3 TFLOPS méně.

Dále se dozvídáme o 25 RT-TFLOPS a 101 Tensor-TFLOPS, zatímco GeForce RTX 3060 Ti nabízí 31,6 RT-TFLOPS a 129,6 Tensor-TFLOPS. Vybavena pak bude čipem GA106-300, čili jako vůbec první model využije GA106, který nabídne 3584 CUDA jader, 28 RT jader a 112 Tensor jader.



Jejích 12 GB paměti GDDR6 využije 192bitové rozhraní, přičemž server VideoCardz uvádí propustnost 17 Gb/s na pin, což budeme raději zatím brát s rezervou, neboť to už by snad mělo být za hranicemi možností pamětí GDDR6, ale uvidíme.





Karta dorazí na trh koncem únoru.

Pak už přišel čas na nové mobilní GeForce, takže ze strany NVIDIE se také nekonalo žádné překvapení a je vidět, že ani ona se zrovna nerozjela, co se týče přípravy nových desktopových karet. Dočkali jsme se tak pouze jedné a o údajně chystané RTX 3080 Ti nepadla ani zmínka.

Notebooky ovšem získají RTX 3080 vybavenou až 16 GB paměti pro hraní ve 1440p při 100 a více FPS a kvalitě Ultra. Pak tu budou mobilní RTX 3070 pro hraní ve stejném rozlišení, která bude cca o polovinu rychlejší než RTX 2070 a nakonec je to mobilní RTX 3060 s vyšším výkonem, než má RTX 2080.

Čili nastupuje jednak RTX 3060 s 12 GB paměti a pak mobilní RTX 3080 s až 16 GB paměti, z čehož je jasně vidět, že NVIDIA se aktuálně snaží nabízet nové karty, které mají výrazně více paměti než první RTX 3000, které se dostaly na trh. Můžeme se tak ptát, co dalšího s tím firma udělá. Objevily se už zmínky o tom, že brzy přijdou Super verze RTX 3080 a 3070, ale na to zatím nelze spoléhat. Nicméně platí, že z hlediska kapacity paměti je nová sestava grafických karet firmy NVIDIA značně rozcuchaná a je to ve velkém kontrastu s novou nabídkou AMD, která naopak čítá (zatím) tři karty, a to všechny vybavené 16 GB paměti a navíc i stejnou kapacitou (128 MB) Infinity Cache v GPU.

Nezbývá než si počkat na to, jaké budou další kroky firmy NVIDIA. Ta by mohla na jaro přichystat GeForce RTX 3080 Ti s 20 GB paměti, ovšem že by se měly brzy objevit pamětí lépe vybavené verze karet RTX 3080/3070/3060 Ti, to si osobně nemyslím.

