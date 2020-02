NVIDIA připravila zvláštní edici karet pro Cyberpunk 2077

Aktualizace: NVIDIA nakonec opravdu připravila pouze speciální verzi karty GeForce RTX 2080 Ti s označením Cyberpunk 2077 Edition. Tu bude vyhrát, přičemž připraveno bylo jen 77 kusů v rámci soutěže #RTXOn. Dle NVIDIA nakonec opravdu připravila pouze speciální verzi karty GeForce RTX 2080 Ti s označením Cyberpunk 2077 Edition. Tu bude vyhrát, přičemž připraveno bylo jen 77 kusů v rámci soutěže #RTXOn. Dle instrukcí stačí "ukázat dobrou vůli přátelům, které označí a pošlou jim pozitivní zprávu", a to na Twitteru, Instagramu nebo Facebooku prostřednictvím retweetu či komentáře na zprávy NVIDIE označené zmíněným hashtagem.





Specifikace speciální verze karty budou jinak shodné s modelem GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, takže ve skutečnosti nejde o nic nového. Dále zpráva pokračuje v původním znění.

Na twitterovém účtu hry Cyberpunk 2077 se nejdříve objevila výzva adresovaná NVIDII, a to ohledně vytvoření speciální početně omezené verze herní karty.

Hey @NvidiaGeForce, what do you think about making a limited edition #Cyberpunk2077 GPU? — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 16, 2020

Na to NVIDIA nejdříve reagovala přemýšlivým emotikonem, na nějž se objevila od Cyberpunk 2077 další výzva a o několik hodin později NVIDIA zveřejnila následující obrázek se slovy, že si máme počkat na detaily.

Není přitom obvyklé, aby se objevovaly speciální verze grafických karet spojené s konkrétní hrou a už vůbec ne takové, které by připravila samotná NVIDIA či snad AMD. Stejně tak si nelze myslet, že by se NVIDIA během několika hodin rozhodla připravit nový model karty jen na základě výzvy na Twitteru, to je pochopitelně naprostý nesmysl. Můžeme o tom uvažovat jako o připraveném reklamním "rozhovoru", který měl za cíl roznést po světě výše uvedený snímek a rozproudit diskusi o tom, co ukrývá a jak by mohl být spojen s hrou Cyberpunk 2077.

Kdybychom měli o rozmazané kartě uvažovat jen jako o speciální verzi GeForce pro Cyberpunk 2077, je třeba si uvědomit, že její vydání na trh bylo odloženo na 17. září. NVIDIA by přitom měla už dříve představit novou generaci karet, takže spíše než nový Turing by to mohla být nějaká horká novinka, jež se dostane na trh akorát včas, aby byla připravena pro danou hru.

NVIDIA přitom slibuje velké novinky, které si chystá na letošní GTC začínající již 23. března. Obecně se očekává, že na něm budou představeny čipy generace Ampere, a to ne nutně v herních verzích, i když nový rozmazaný snímek by tomu napovídal.

Stále je ovšem možné , že NVIDIA se nakonec přece jen odhodlá na trh vyslat novou GeForce RTX 2080 Ti Super, o které se mluví už velice dlouho. Ostatně na obrázku nahoře by mohla být rozmazaná v podstatě stejná karta (o stejné fotografie ale nejde), respektive karta se stejným chladičem, což nám ale neřekne vůbec nic o tom, co se pod ním skrývá.

