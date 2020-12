NVIDIA přispěchala s vlastními benchmarky v Cyberpunk 2077

Benchmarky hry Cyberpunk 2077 provedené serverem Tom's Hardware ukazují vysokou náročnost především při zapnutém ray tracingu, kde je absolutně nezbytné využít DLSS k tomu, abychom na výkonných GPU i v základním rozlišení Full HD získali plynulý pohyb. NVIDIA nyní reaguje a z toho by se dalo vytušit, že nám chce vlastními testy trošku napravit pohled na náročnost této hry. Samotný server Tom's Hardware přitom výsledky svých testů na žádost vydavatele hry odstranil, ale ty se samozřejmě dají dále najít, a to například na VideoCardz





Hardwarové požadavky se stále nezměnily, takže tu máme pro 1080p ve vysoké kvalitě stále doporučenou i GeForce GTX 1060, ovšem včera jsme se dozvěděli, že to by mělo stačit jen na 30 FPS. Obvykle jsou přitom v případě PC sestav doporučovány takové karty, které zvládnou spíše 60 FPS. Co ale říká NVIDIA?

V prvním testu máme pouze minulý a aktuální hi-end v Ultra HD s grafikou na max včetně ray tracingu a s DLSS na Performance. A vypadá to, že testy NVIDIE v případě RTX 3090 přidávají oproti výše odkazovaným testům cca 5 FPS. Jinými slovy, Cyberpunk 2077 zůstává pekelně náročnou hrou, kterou v Ultra HD i bez ray tracingu na 60 FPS nerozhýbe ani RTX 3090. Ta se tomu postupem času možná přiblíží.

Dále NVIDIA slevuje na rozlišení 1440p s opět nejvyšší kvalitou včetně ray tracingu a s DLSS na nejvyšší režim Quality. V tomto rozlišení na Tom's Hardware netestovali, takže nemáme co srovnávat, ale je vidět, že 60 FPS v tomto případě zvládnou pouze dvě nejlepší karty od NVIDIE.





Nakonec tu dle očekávání máme Full HD opět s ultra kvalitou a RT plus DLSS Quality, což je ovšem také dříve netestované nastavení. Testovalo se však bez DLSS, což RTX 3090 zvládala akorát na 60 FPS, takže nárůst na 96,6 FPS díky DLSS je reálný.

NVIDIA tak možná trošku napravila čísla, která ale i tak stále ukazují na velice krvavé nároky a osobně by mě zajímalo, jak by ty vypadaly, kdyby Cyberpunk 2077 vyšel v původním termínu, čili na jaře. V tu dobu tu totiž byl coby hi-end karta RTX 2080 Ti, která by sotva jako jediná stačila na Ultra HD, ale je pravděpodobné, že hra by prostě nevyšla s tak náročnými detaily, zvláště co se ray tracingu týče.

Máme tu tedy novodobý Crysis.

