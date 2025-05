Nvidia prý chystá 120W CPU na ARMu s grafickým výkonem RTX 4070 Laptop

Procesory na bázi architektury ARM chystá několik výrobců. Mezi ně by se mohla zařadit i společnost Nvidia, která je už má pro serverovou sféru (čipy Grace). Zdá se ale, že by mohla udělat konkurenci i v klasických noteboocích a přichystat nepříjemné chvilky nejen Qualcommu s jeho Snapdragonem X Elite, který je taktéž na ARMu, ale také AMD a Intelu na x86, kteří by v novém procesoru Nvidie mohly mít konečně pořádnou ARMovou konkurenci. Nový procesor by podle zákulisních informací měl mít spotřebu 120 W a kombinovat CPU na architektuře ARM, GPU a NPU v jednom čipu.

Dále se mluví o tom, že by novinka měla nabídnout výkon mobilní GeForce RTX 4070, konkrétně její verzi nastavenou na 65W TDP. Výkon by měl být podobný, nicméně efektivita by měla být výrazně lepší. Inženýrské vzorky mají podle úniků být obklopeny osmi moduly pamětí LPDDR5X. Více informací o novince ale zatím není známo. Předpokládá se, že by se měla představit buď na sklonku letošního nebo na začátku příštího roku.

Procesory jako tento, případně Strix Halo od AMD, by postupně mohly znamenat konec dedikovaných grafických karet pro notebooky, nebo alespoň značné části z nic. Moderní integrované grafiky už úplně vystrnadily low-endové karty low-endovéako GeForce MX, postupně už pozbývají smyslu i karty jako RTX 3050 a např. Strix Halo už dokáže nahradit i mainstreamové RTX x060 a slabší varianty RTX x070.