Nvidia prý chystá 18GB verzi mainstreamové grafické karty GeForce RTX 5070

Na nové grafické karty Nvidie architektury Blackwell si patrně budeme muset počkat do začátku ledna na veletrh CES 2025. Tehdy by se měly podle posledních informací představit modely GeForce RTX 5090 s 32GB paměti VRAM typu GDDR7, RTX 5080 s 16 GB VRAM a možná také mainstreamová RTX 5070 s 12 GB VRAM (případně o trochu později v únoru). Proslýchá se ale, že později by měla přijít na trh také RTX 5080, která má mít 24GB VRAM. Toho by ale nebylo docíleno o polovinu širší paměťovou sběrnicí díky o polovinu většímu počtu čipů, nýbrž použitím 3GB paměťových čipů místo standardních 2GB. Nejnovější informace ale napovídají, že podobného rozšíření nabídky by se mohla dočkat i GeForce RTX 5070.

Spekuluje se totiž o tom, že k první 12GB verzi, která bude mít 192bitovou sběrnici, by později mohla přibýt GeForce RTX 5070 s větší 18GB VRAM. Ta by ale nadále pravděpodobně běžela na tradiční 192bitové sběrnici, opět by tak šlo o použití 3GB čipů místo 2GB. Ta by se měla dostat i případně do RTX 5070 Super 18GB. Je možné, že model s větší kapacitou by mohl využíval rychlejší varianty paměťových čipů, takže propustnost by nakonec přece jen měla narůst, ale to by bylo kvůli frekvenci, nikoli kvůli šířce sběrnice. Nakolik toto zvýší výkon, těžko předpovídat, obvykle se odhaduje něco mezi 5-10 %. Dá se ale rovněž předpokládat, že s výkonem poroste i cena, kde se odhaduje přiblížení se částce 800 USD (u standardního modelu s 12 GB VRAM se očekává něco mezi 600 až 700 USD).