Nvidia prý chystá další GeForce RTX 3050, nebude ale s čipem Ampere, nýbrž s Ada Lovelace

Nvidia má několik verzí grafických karet GeForce RTX 3050. V případě desktopových tu máme verze s 2304 až 2560 CUDA jádry, rozdílnými takty 1,47 až 1,78 GHz, pamětí 6GB 96bit nebo 8GB 128bit. U mobilních máme 2048 až 2560 jader, frekvence 0,99 až 1,74 GHz a 4GB nebo 6GB paměť VRAM na 64 až 128bitové sběrnici. Pod stejným názvem tak v desktopu a především v notebooku můžete získat grafiku s hodně rozdílným výkonem. A nezdá se, že by se to mělo zjednodušit, ba právě naopak. Proslýchá se totiž, že Nvidia chystá další mobilní variantu GeForce 3050 A Laptop. Nejzajímavější je na tom ale to, že zatímco normálně je RTX 3050 postavena na architektuře Ampere, tato by měla být na novější architektuře Ada Lovelace z karet GeForce RTX 4000.

Záznam o této kartě se objevil v databázi PCI-ID a měla by mít jádro AD106M (čip AD106 je použit v desktopových RTX 4060 a 4060 Ti, najdeme ho i v mobilních RTX 4070). To je hodně výkonný čip na potřeby karty, jakou je RTX 3050. Dá se tedy předpokládat, že bude výrazně ořezán. Otázkou je, co tímto vlastně Nvidia sleduje. Je možné, že cítí tlak integrovaných grafických čipů nově příchozích mobilních procesorů, např. Radeonu 890M v nových Ryzenech AI 300 nebo Intel Battlemage v nových procesorech Core Ultra 200V (Lunar Lake). Tyto grafiky totiž v některých testech dost dotírají na RTX 3050 Laptop, takže ta přestává mít s výkony moderních iGPU smysl. Je tak pravděpodobné, že Nvidia chce vytvořit smysluplnější RTX 3050, která zase trochu odskočí od výkonů iGPU v procesorech a čip AD106M by něco takového mohl zajistit.

Kolik bude mít jader, to se zatím netuší, ale nabízí se 2560 (3072 je spíše méně pravděpodobné). Vyšší efektivita architektury Ada Lovelace by mohla i při stejných specifikacích jako u RTX 3050 přinést vyšší výkon a/nebo nižší spotřebu. Může to být různá kombinace více faktorů, např. stejná TDP a stejný počet CUDA jader díky vyšší efektivitě nabídne vyšší frekvence a spolu s vyšším výkonem na takt by to tímto způsobem mohlo přinést dvojí zvýšení výkonu, i kdyby se spotřeba a počet jader nezměnily. Přítomnost AD106 pro novou mobilní GeForce RTX 3050 A Laptop měly potvrdit už i ovladače karet Nvidia. Zatím není jasné, zda toho Nvidia využije k aktivaci DLSS 3.