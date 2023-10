Nvidia prý chystá GeForce RTX 3050 s 6GB VRAM a jen 70W spotřebou

GeForce RTX 3050 asi není dost malý, a tak se objevují informace, že by Nvidia mohla v blízké budoucnosti představit novou verzi této low-endové karty. Ty měly obvykle ořezaný čip GA106 s 2560 CUDA jádry, taktem 1552 MHz a Boostem s frekvencí 1777 MHz. 6GB pamětí. To také znamená 96bitovou sběrnici pamětí a snížení paměťové propustnosti o čtvrtinu, zůstanou-li shodné takty.

Zmatek kolemasi není dost malý, a tak se objevují informace, že bymohla v blízké budoucnosti představit novou verzi této low-endové karty. Ty měly obvykle ořezaný čip GA106 s 2560 CUDA jádry, taktem 1552 MHz a Boostem s frekvencí 1777 MHz. Verze pro OEM trh ale snížila počet CUDA jader na 2304, také se snížily frekvence na 1510 MHz, resp. 1760 MHz. Později přišla verze s čipem GA107, která snížila TDP spotřebu ze 130 na 115W , a nyní se zdá, že se dočkáme ještě jedné verze. Zatímco ty předchozí měly 8 GB paměti VRAM na 128bitové sběrnici, ta nová by měla přijít s. To také znamená 96bitovou sběrnici pamětí a snížení paměťové propustnosti o čtvrtinu, zůstanou-li shodné takty.

Jaké budou frekvence pamětí, to ale nevíme. Není ani jasné, zda dojde ke snížení počtu CUDA jader, nicméně se mluví o tom, že se opětovně o něco sníží frekvence čipu, a to pravděpodobně na 1470 MHz. Možné je, že se půjde až na 2048 jader stejně jako u mobilní varianty, to je ale opravdu jen hádání. Něčemu takovému by ale mohla napomáhat informace o tom, že tyto verze RTX 3050 by se měly se spotřebou vlézt do pouhých 70 W, takže k napájení by jim měl stačit jen PCIe slot. Menší paměť a mírné snížení taktu by asi na tak výrazný 40% pokles spotřeby nestačily, takže asi bychom spíše měli předpokládat snížení počtu jader než naopak. Budou-li takové karty bez přídavného napětí, současně to bude limitovat možnosti jejich přetaktování. Každopádně stále není jasné, zda se takové karty opravdu objeví nebo ne.