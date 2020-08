NVIDIA prý chystá výkonné RTX 3000 s 24, 20 i 10 GB paměti

Potenciální zákazníci se totiž jistě budou pídit po tom, zda vůbec bude mít smysl kupovat si kartu vybavenou 20 či dokonce 24 GB paměti, ale před tím musíme zjistit, jaké ony karty vůbec budou. Dle wjm47196 (via VideoCardz ) půjde o karty vyzbrojené 384bitovým a 320bitovým rozhraním a z toho je zřejmé, že 24GB může platit pouze pro 384bitovou verzi a 20 či 10 GB pro 320bitovou.

Z toho všeho je zřejmé, že model s 24 GB a 384bity bude zřejmě nový TITAN, leda by se NVIDIA pokusila na AMD vystrčit nebývale dlouhý prostředník a vyslala takovou kartu do čistě herního segmentu. Budeme ale předpokládat, že jde o TITAN, a pak by tu tedy měla být RTX 3080 Ti (či snad RTX 3090) s 20 GB paměti a 320bitovou sběrnicí a RTX 3080 s 10 GB paměti a stejnou sběrnicí. Všechny mají být založeny na čipu GA102, tedy v různých verzích.

Pokud to tedy má odpovídat skutečnosti, budeme tu mít nebývale velkou paměťovou mezeru mezi herním hi-endem a ostatními kartami. Nový TITAN řešit nemusíme, ten stojí mimo herní pole, které v případě karet RTX nabízelo 6 až 11 GB paměti. Nyní by to mělo být dle dosavadních informací 6 až 20 GB paměti, neboť nástupce RTX 2060 by měl mít stále jen 6 GB RAM.

My přitom očekáváme nástup prvních her pro konzole nové generace, které by mohly představovat skok v nárocích na paměť grafické karty, takže pokud se paměťové konfigurace nových GeForce potvrdí, bude se jistě řešit, zda má 20 GB paměti cenu, nebo zda je naopak 10, 8 či 6 GB už příliš málo.

Důvod NVIDIE, proč se rozhodla nabídnout RTX 3080 Ti/3090 s 20 GB paměti ale může být prostý. Jednak jde samozřejmě o to, že se šířkou sběrnice 320 bitů měla možnost buď oproti RTX 2080 Ti jeden gigabajt ubrat, neboť ta má 11 GB a 352 bitů, anebo nabídnout rovnou 20 GB. Jiné možnosti, které nepočítají se změnou šířky sběrnice, tu zkrátka nejsou. A krom toho, AMD má nabídnout Navi 2X s až 16 GB paměti, takže v takovém případě by herní vrchol řady Ampere působil hned dvojnásob uhozeně.



Otázky se ale stále točí kolem údajných pamětí typu GDDR6, které byly zmíněny už vícekrát, ale stále se nikomu nepodařilo zjistit, že by je některý z výrobců měl v nabídce. Rozhodně ale není vyloučen pozdější nástup verzí SUPER, což může právě stát za fámou o tom, že NVIDIA nejdříve přichystá slabší Ampere a počká, co připraví konkurence, aby případně odemkla část paměti a sběrnice. Tento postup je obecně označován za nesmyslný a asi nikdo si nedovede představit, že by si NVIDIA něco podobného dovolila.

Ceny souvisejících / podobných produktů: