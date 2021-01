NVIDIA prý neplánuje přijít s vlastní RTX 3060 Founders Edition

NVIDIA totiž vypustila do světa render karty GeForce RTX, který doprovázel právě představení chystané RTX 3060, a tak jsme dle toho mohli získat dojem, že Founders Edition se naopak připravuje. Obrázek evidentně zachycuje kartu, která na trhu ještě není, neboť i RTX 3060 Ti má na přední straně dva ventilátory a tato má pouze jeden. Nebudeme tak ještě předbíhat, ostatně server Cowcotland nemusí mít pravdu.

Na druhou stranu si NVIDIA pochopitelně mohla svou Founders Edition chystat, aby se poté rozhodla, že ji nakonec do světa nevypustí a onen render ani nevypadá moc přesvědčivě. Chybí nám na něm totiž jedna podstatná věc, a to přídavný napájecí konektor, bez nějž se RTX 3060 určitě neobejde, protože rozhodně nebude mít TDP 75 W či méně. Spíše to bude kolem 170 W, takže běžnou výbavou karet bude nejspíše jeden 8pinový PCIe.

Můžeme se tak připravit na to, že NVIDIA možná nechá veškeré GeForce RTX 3060 vyrábět v továrnách svých AIB partnerů v podobě jejich vlastních návrhů a sama nebude tyto karty ani prodávat.

NVIDIA GeForce RTX 3060 bude jako vůbec první karta založena na 8nm GPU GA106, a to ve verzi 300 s 3584 CUDA jádry (nejspíše ne plná konfigurace použitého čipu) a dále bude mít 12 GB paměti GDDR6 na 192bitovém rozhraní s propustností 15 Gb/s na pin, čili celkově 360 GB/s.

Karta byla ohlášena na konec února s cenou od 329 USD.



