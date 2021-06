NVIDIA prý omezí výrobu RTX 2060 ve prospěch nových Ampere

Pokud by byl trh s grafickými kartami v normálním stavu dle představ zákazníků, po opětovně nabízených kartách GeForce RTX 2060 by neštěkl ani pes. Oproti nabídce RTX 3000 by totiž nabízely výrazně horší poměr ceny a výkonu a ve skutečnosti by jejich výroba byla spíše už dávno ukončena. Jenomže ona stále běží, neboť dnes je zájem i o starší karty, a co víc, ceny se pohybují ve výšinách, kde bychom normálně hledali alespoň RTX 3070, pokud ne rovnou RTX 3080.

Proč by ale NVIDIA měla plánovat snížení objemu výroby těchto karet, když ty se prodávají za tak vysoké ceny, což jasně ukazuje, že zájem o ně je velký?

Zpráva přichází z ITHome a jde o informace, které prosákly z uzavřených fór pro distributory a AIB partnery. NVIDIA dle nich změnila svou strategii, pokud jde o využití výrobních kapacit a dodávky.

NVIDIA tak měla oznámit, že značně omezí výrobu karet GeForce RTX 2060 s čipem TU106, které byly použity coby nouzové řešení nedostatku na trhu s grafikami a nyní se uvolněné kapacity přesunou na výrobu RTX 3000. Pochopitelně zde nejde o samotná GPU, jako spíše kapacity pro výrobu výsledných karet a především paměti.

Otázka je, proč se NVIDIA takto rozhodla. Můžeme uvažovat jednak o nástupu karet LHR s výrazně nižším výkonem těžby Etherea, které by měly dostat více karet RTX 3000 do rukou hráčů a těch tak chce NVIDIA nyní vyrábět více. Ovšem může tu být ještě další a významnější důvod, a sice to, že GPU TU106 pak spíše než v grafických kartách budou moci posloužit pro výrobu nových těžebních akcelerátorů, a to konkrétně modelu CMP 40HX.



