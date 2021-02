NVIDIA prý v lednu nedodala do regionu APAC žádná GPU

V předchozím roce jsme si mohli myslet, že po Vánocích se situace s dodávkami moderních grafických karet zlepší. Na trh ke konci předchozího roku vstoupilo se svými modely i AMD, nabídka karet se postupně rozšířila a nastalo také z hlediska prodejů hardwaru nejnudnější období v roce. Jenomže přišla třetí vlna těžby kryptoměn a ta nám do toho hodila vidle a je otázka, zda by situace na trhu byla z pohledu zákazníka výrazně lepší i v případě, kdy by hodnota kryptoměn nevzrostla.

Ethereum mimochodem v průběhu tohoto týdne prolomilo hranici 30.000 Kč či 1.300 USD, a nyní se tak už pohybuje na historicky nejvyšší hladině. Ze zkušenosti sice víme, že takovéto extrémy nemívají dlouhé trvání a že stejně rychlý může být i pokles hodnoty, ale doba je nevyzpytatelná stejně jako samotné kryptoměny. Ale zpět k NVIDII.

Dle Hardwaretimes společnost NVIDIA v průběhu celého ledna nedodala některým výrobcům ani jedno výkonnější GPU generace GeForce RTX 3000, pokud jde tedy o region APAC, čili Asii a Pacifik. Situace může být odlišná v případě firem orientujících se spíše na západní trhy a rozhodně by měla být odlišná, protože jinak by se asi vyráběná GPU musela ztrácet v černé díře. Někdo by za tím také mohl vidět přímý prodej karet těžařům kryptoměn, ale o tom můžeme bez bližších informací leda fantazírovat.

Zdroj uvádí, že šlo jednak o čipy (dodávané obvykle s příslušnými paměťmi) pro výrobu nereferenčních karet, ale také i o samotné karty, jež v daném regionu na trh prostě nemohly proudit. Prodejci prý očekávají jistou menší dodávku karet Founders Edition zhruba v polovině únoru a nereferenční verze se na trh dostanou spíše až na konci měsíce. A spíše bude na trhu více karet RTX 3070 a RTX 3060 Ti než modelů RTX 3080 a RTX 3090.

