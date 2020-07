NVIDIA prý zastavuje výrobu výkonnějších RTX 2000, ceny mají stoupat

ITHome tak hlásí, že NVIDIA zastavuje výrobu grafických karet GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 (Super) a RTX 2070 (Super), což se ostatně už v tuto dobu dalo předpokládat vzhledem k tomu, že NVIDIA by měla už v dohledné době představit nové herní karty generace Ampere. A ty pochopitelně nastoupí nejdříve ve výkonnějších verzích jako nástupkyně dnešních karet generace Turing.

Dá se také říci, že informace o konci výroby karet může velice snadno prosáknout na veřejnost, neboť o tom se pochopitelně ihned dozví jednak výrobci a v návaznosti na to i distributoři a my se můžeme podívat na to, o čem to svědčí, respektive kdy by asi tak mohly přijít nové karty.

K tomu bychom ale pochopitelně potřebovali další informace, neboť pouze ta o ukončení výroby aktuálních karet nestačí. Není totiž jasné, jaké má NVIDIA zásoby čipů a kdy se vůbec dané karty přestanou vyrábět, což bylo upřesněnou pouze slovem "brzy".

ITHome má ale i svou představu o tom, kdy by asi tak NVIDIA mohla nové Ampere představit, a to je datum 17. září, čili zhruba za dva měsíce, což je v souladu s očekáváními. Nyní nezbývá než čekat na to, jaké akce s účastí firmy NVIDIA budou ohlášeny, i když zde máme jeden podstatný problém, který přinesl nový koronavirus. Jde pochopitelně o zrušené velké akce, namísto nichž se využívají online události a ty lze mnohem snadněji chystat jako překvapení a ohlašovat je jen krátce dopředu.

Takže uvidíme, prozatím se prý můžeme připravit na to, že výkonných RTX 2000 může být brzy na trhu nedostatek, k čemuž dle MyDrivers má přispět i zvýšený zájem ze strany těžařů kryptoměn. Sílí nám tu snad další, už třetí vlna těžby? To snad ne, ovšem už od tohoto měsíce mohou ceny karet růst, což se zatím na našem trhu neprojevilo. Ostatně nám stačil dopad Covid-19 v podobě slabší koruny, která zvedla ceny hardwaru také a ty se leckdy ani nevrátily na úroveň ze začátku roku.

