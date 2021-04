NVIDIA prý zvýší dodávky karet GTX 1650, aby na trhu bylo alespoň něco

Dnes si můžeme bez problémů pořídit buď grafické karty jako GeForce GT 730 či 710, jejichž výkonu se vysměje kdejaké APU, anebo neuvěřitelně předražené moderní výkonné GeForce RTX 3000 či Radeony HD 6000. Pokud se tak mají na trh dle Chiphell vrátit ve větších počtech alespoň Turingy GTX 1650 vyzbrojené 896 CUDA jádry, budou jistě pro mnohé zákazníky velice zajímavé. Pro těžaře však už mnohem méně, a to jednak kvůli slabému výkonu a pak i kvůli pouze 4GB paměti.

V případě českého trhu je tu ale jedna důležitá otázka týkající se ceny. GeForce GTX 1650 se totiž sehnat ještě dají, ovšem za ceny od 8000 Kč výš, čili v takovém případě si budeme stejně kupovat předraženou kartu, kterou bychom navíc dnes už považovali za zastaralou a překonanou. Otázka je, zda mohou zvýšené dodávky těchto karet něco udělat s těmito cenami.

Je pravda, že GTX 1650 se dá úspěšně použít pro hraní ve Full HD. Nelze počítat s nejvyššími detaily či s úžasným zážitkem v náročných hrách jako Cyberpunk 2077 či Red Dead Redemption 2, ale použitelná karta to stále je. Pro těžaře jde o slaboučkou kartu s výkonem mírně nad 13 MH/s při 54 W, což není dobrý poměr, ale především má jen 4 GB paměti, což už bude pro 4,164GB DAG nedostatečné, takže Ethereum na ní už stejně těžit nepůjde.

Čili těžaři by o nové zásoby karet GTX 1650 neměli mít téměř zájem, ovšem to je v této situaci asi stejně jedno, neboť ceny grafických karet jsou obecně nabobtnalé do neuvěřitelných výšin a lze očekávat, že pokud na trh dorazí víc slabých Turingů, i tak budou stále předražené. Ostatně prodejci si mohou dovolit vyčkávat s nadsazenými cenami, neboť zatím neexistují žádné známky toho, že by se situace na trhu mohla uvolnit. Spíše naopak.

