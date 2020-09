NVIDIA rozděluje GA102 RTX 3080 a 3090 do třech kvalitativních úrovní

Nová generace karet GeForce zaujala také svým 8nm procesem, který je sám o sobě malou záhadou, a to především z hlediska výtěžnosti, vyspělosti a také toho, zda Samsung dokáže uspokojit jistě vysokou poptávku. Mluvilo se také o tom, že ji omezuje sama NVIDIA a omezovat bude do té doby, než se výtěžnost procesu zlepší. Ale to jsou pochopitelně zprávy, v jejichž případě se nikdy nedozvíme, jaká je skutečnost. Podpořit je sice může případný nedostatek karet na trhu, ovšem ten může být způsoben nebývalým zájmem a i kdyby karet bylo opravdu málo, stejně nebudeme vědět, co konkrétního za tím vězí, dokud to NVIDIA či Samsung neprozradí (a my tomu budeme věřit).

Co se ale říká o procesu binningu, čili třídění GPU GeForce Ampere dle kvality? Igor's Lab píše, že v tomto případě NVIDIA využívá tři úrovně, a to Bin 0, Bin 1 a Bin 2. A nejde zde o onen základní předpoklad, aby čip vůbec fungoval a mohl se v případě GA102 kvalifikovat pro GeForce RTX 3090, nebo alespoň RTX 3080, čili aby byl vyroben pokud možno bez chyb, nebo s chybami, které se vyřeší vypnutím postižených částí.

Jde o kvalitu čipu na základě toho, jaké provozní napětí zvládne, jaký objem tepla tvoří a na jaké frekvenci je schopen pracovat. Tento proces pochopitelně probíhá také u AIB partnerů NVIDIE, kteří se díky němu mohou rozhodnout o tom, zda dané GPU bude využito na nějakém běžném modelu karty s referenčními takty a výchozím TBP, anebo naopak na přetaktované kartě se zvýšeným limitem spotřeby a výdeje tepla.

Sama NVIDIA ale využívá tři výše uvedené třídy, kde do Bin 0 patří fungující, ale jinak nejslabší čipy a do Bin 2 pak ty nejlepší. A dozvídáme se, že z hlediska zastoupení, a tedy i pravděpodobnosti zařazení čipů do některé ze skupin je to 30 %, 60 % a 10 % pro Bin 0, Bin 1 a Bin 2.

To vypadá vcelku dobře a pozitivně ve prospěch použitého výrobního procesu a AIB partneři očekávají, že tato čísla se budou časem zlepšovat, čili bude ubývat počet čipů v Bin 0 a naopak přibývat těch lepších.

