Nvidia rozesílá testovací vzorky RTX PRO 6000 X s 96 GB VRAM

Architektura Nvidia Blackwell míří do dalších modelů grafických karet. Tentokrát půjde o karty pro profesionální nasazení s důrazem např. na AI výpočty, ale i jiné úlohy, kde najde využití výkonné GPU s velkým množstvím paměti. Má jít o RTX PRO 6000, která by měla mít více výpočetních jednotek než GeForce RTX 5090. Tato herní karta má aktivních 21760 CUDA jader z celkových 24576, které najdeme na čipu GB202. RTX PRO 6000 by jich pravděpodobně měla mít aktivních 24064. Tyto modely totiž ještě nebyly oficiálně představeny, ale dokumenty o expedování karet ukazují, že karty byly v průběhu dubna dodávány k testovacím účelům. Zatímco před dvěma měsíci jsme měli informace o tom, že se něco takového pravděpodobně chystá, nyní tak už máme důkazy o tom, že takové karty fyzicky existují a cestují po světě.



Data napovídají i to, že zatímco RTX 5090 má 32 GB VRAM na 512bitové sběrnici, RTX PRO 6000 X má dokonce 96 GB GDDR7 paměti. Toho bylo podle všeho dosaženo použitím 32 čipů s kapacitou 3 GB, které ale využívají clamshell konfiguraci, tedy každý čip je připojen jen 16bitově a nikoli standardně 32bitovou sběrnicí. Podobného triku využívají např. také 16GB verze GeForce RTX 4060 Ti. TDP karet by měla činit 600 W, tedy o 25 W více než u GeForce RTX 5090.

Objektivy se také zmínky o záhadné 48GB verzi s pamětmi GDDR7, která by dávala smysl na klasické 512bitové sběrnici. Tady se ale mluví o 384 bitech. Zde je jasné, že nemůže jít o 32bitové připojení na čip, poněvadž to bychom se dostali na 12 čipů a 4GB čipy, abychom získali 48 GB, jenže tak velké verze neexistují. Patrně tak půjde opět o stejné 16bitové spojení na čip, a tedy 24 čipů. V takovém případě by každý z nich měl mít standardní kapacitu 2 GB. Není ale jasné, o jaké GPU půjde. Nvidia zatím nemá v nabídce žádný Blackwell, který by měl 384bitovou sběrnici (GB202 má 512 bitů, GB203 pak 256 bitů). Připomeňme, že 384bitovou sběrnici měla RTX 4090 (a příbuzné výpočetní karty), jenže ty nepodporují GDDR7.