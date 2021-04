NVIDIA rozjíždí vývoj DPU Bluefield: až 64 miliard tranzistorů v dohledu

NVIDIA BlueField mají dle nové roadmap stejnou kadenci vývoje jako ostatní hardware a jsou synchronizované přímo s novými GPU generacemi, čili v příštím roce očekáváme BlueField-3 a o dva roky později pak BlueField-4.

A co je to vůbec DPU? Plné označení Data Processing Unit nám moc neřekne, takže je třeba upřesnit, že DPU slouží k tomu, aby převzaly část zátěže datacentrových procesorových jednotek, a to konkrétně s ohledem na obsluhu úložných zařízení, bezpečnost, streaming či virtualizaci. Zkrátka jde o programovatelné akcelerátory pro různé účely v rámci serverů nebo superpočítačů.

BlueField-3 DPU je tak chystáno na příští rok jako čip, který bude obsahovat 16 procesorových jader ARM Cortex-A78 a dále několik akcelerátorových jednotek pro výše uvedené účely. Počítá se s paměťovým rozhraním pro DDR5 a s PCIe generace 5.0. Nepůjde přitom o malý čip, ale o 22 miliard tranzistorů na stejném kusu křemíku, což je na půli cesty mezi moderními GA104 a GA102. Programovatelné VLIW enginy jsou určeny pro SDK NVIDIA DOCA (data-center-on-a-chip architecture).

BlueField-3 budou určeny pro hardware vybavený 400Gb/s síťovými řešeními Mellanox, na něž budou dimenzovány jejich možnosti a výkon. Nástupce v podobě BlueField-4 už bude spojen s 800Gb/s řešením, čemuž pochopitelně také bude odpovídat jeho výkon.

V roce 2024 už půjde o čip se 64 miliardami tranzistorů, což už ani dnes není žádné sci-fi vzhledem k tomu, že NVIDIA A100 tvořené 7nm procesem (TSMC N7) je složen z 54,2 miliard tranzistorů. Stále ale dle náhledu čipu v roadmapě půjde o monolit, který oproti BF-3 dosáhne podstatně vyššího výkonu a zvláště působivý je nárůst z 1,5 na 1000 TOPs.





Je třeba také uvést, že DPU a jejich vývoj spadá do kompetence inženýrů firmy Mellanox, kterou NVIDIA dříve akvizovala a jde čistě o serverový a superpočítačový hardware, který se zaměřuje na přesuny obrovských objemů dat. NVIDIA má ostatně něco podobného i v oblasti PC, a to RTX IO , kde jde konkrétně o to, jak efektivně zpracovávat příval dat, jež mohou poskytnout moderní rychlá SSD. V tomto případě ale poslouží GPU, ne nové specializované akcelerátory.

