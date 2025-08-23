Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Grafiky a hry
GeForce
NVIDIA

Nvidia rozšiřuje podporu DLSS 4, cloudové GeForce Now nyní s RTX 5080 a 5K/120fps

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia na Gamesconu 2025 v Německu představila několik novinek pro hráče. Rozšiřuje DLSS technologie pro RTX 4000, cloudová herní služba GeForce Now Ultimate pak získává GeForce RTX 5080. 
V Německu se konal herní veletrh Gamescon 2025, na kterém společnost Nvidia představila několik novinek pro hráče. Oznámila např. to, že nyní je už přes 175 her a aplikací, které podporují DLSS 4 s Multi Frame Generation na grafických kartách GeForce RTX 5000. DLSS 4 navíc přijde na dalších více než 10 her, jmenovitě např. Resident Evil Requiem, Pragmata nebo Borderlands 4. Posledně zmiňovaná hra je navíc nyní přidávána k vybraným kartám RTX 5000. Další zajímavou novinkou je uvedení globálních DLSS Override (DLSS a DLAA i na nepodporovaných hrách) a podpora Nvidia Smooth Motion na kartách GeForce RTX 4000. 
 
Rozšířena byla také podpora pro Project G-Assist (herní AI asistent) na všechny GeForce RTX karty, které mají alespoň 6 GB VRAM, a to včetně těch mobilních. Zajímavostí je také příchod Verified Priority Access do Evropy, což umožní více hráčům získat GeForce RTX 5090 Founders Edition přímo od Nvidie. V neposlední řadě došlo k upgrade herní streamovací služby GeForce Now. Ve verzi Ultimate od září nabídne GPU na bázi Blackwellu, a to GeForce RTX 5080 pro streamování až v 5K/120fps. Ve Full HD by to mělo být až 360 fps, na Steam Decku pak do 90 fps. Latence by měla být snížena na 30 ms. Přidáno bylo také streamování v barevném kódování 4:4:4 s 10bitovým HDR, AV1 a AI filtry. Služba také téměř zdvojnásobila počet nabízených her. Nynějších 2300 titulů bylo rozšířeno o dalších 2200, což celkový počet posunulo až na 4500. 
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

