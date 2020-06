NVIDIA RTX 3090: GPU na jedné straně a údajný Traversal Coprocessor na druhé

Video od Coreteks tak ukazuje na to, že grafické karty NVIDIA GeForce RTX 3080 a RTX 3090 by mohly nést zbrusu nový hardware v podobě samostatného čipu zvaného Traversal Coprocessor, který by našel své místo na opačné straně PCB vzhledem k umístění GPU. Vysvětlovalo by to snad i nové provedení chladičů karet , které se nedávno objevilo? Nebo jde o výmysl, který se objevil právě i na základě oněch nových chladičů. To zatím nevíme, a tak se zatím podívejme na to, co má tento "traverzový" (nebo jaký) koprocesor nabídnout.

Obrázek z videa jasně ukazuje GPU umístěné na obvyklém místě neobvykle vykrojeného PCB, zatímco údajný Traversal Coprocessor se nachází na opačné straně blíže k záslepce, což by vzhledem k rozmístění prvků dávalo smysl. Zdroj potvrzuje naši domněnku, že právě tomuto prvku bylo přizpůsobeno chlazení s ventilátory na obou stranách, což z toho ovšem nedělá pravdivou skutečnost.

A k čemu tedy má být Traversal Coprocessor? K ničemu jinému než k dosažení ještě vyššího výkonu ve vykreslování grafiky pomocí ray tracingu, k čemuž obvykle na RTX 2000 slouží jádra RT integrovaná přímo v GPU. Nejde přitom o hardware, který by si někdo zcela vycucal z prstu, neboť NVIDIA si sama patentovala Traversal Coprocessor právě pro účely ray tracingu, a to v roce 2018. A jak ukazuje diagram z patentu, tento čip by měl sloužit právě pro sledování dráhy paprsků a jejich protínání s objekty ve scéně.

Traversal Coprocessor (TC) by tak mohl být specializovaný ASIC pro ray tracing, ale vyvstává tu celá řada otázek, co by to všechno mohlo znamenat, a to samozřejmě za předpokladu, že si to všechno někdo nevymyslel na základě patentu a nového provedení chladiče.

Znamenalo by to tedy snad, že ze samotných GPU zcela zmizí ray tracingový hardware a všechny karty řady RTX budou mít svůj koprocesor? Pokud ano, mohly by se objevit i levnější verze výkonných karet zcela bez něj, nebo kde bude hranice pro hardware, jenž už bude podporovat ray tracing? Pomocí jakého rozhraní by také NVIDIA mohla oba čipy propojit a jak rychlé vůbec bude muset být? A jak by měl být řešen přístup z GPU i TC do hlavní paměti, na nějž ukazuje právě diagram z patentu NVIDIE?

Lze říci, že pokud NVIDIA skutečně našla možnost, jak využít samostatný ASIC pro efektivní akceleraci ray tracingu, mohlo by ve výsledku jít o velice elegantní řešení a jakousi předehru pro očekávaná MCM (multičipová) GPU. V samotných GPU Ampere by nám zůstala jádra CUDA a Tensor a o to by mohla být menší, nebo naopak lépe vybavená a výkonnější. Pozitiva tu jsou také z hlediska výroby čipů, kde NVIDIA může použít 7nm proces pro samotné GPU a třeba starší 12nm proces pro TC, což jsou samozřejmě čistě jen spekulace, ovšem výhoda výroby menších čipů v podobě vyšší výtěžnosti je nepopiratelná.

A konečně, Coreteks zmiňuje také možnost prodeje samostatných akcelerátorů s TC pro ray tracing, takže by se zde rýsovala naděje pro upgrade v případě, že se někdo ještě nechce zbavit své staré karty, která sama o sobě RT nepodporuje, nebo je v něm velice slabá. Zatím jsme ale jen v rovině fám a musíme si počkat na to, co z toho bude a nebude.

