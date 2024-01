Nvidia RTX 5880: ořezaná verze RTX 6000 přináší 14 tisíc CUDA jader a 285W TBP

Novinkou společnostive výpočetních kartách je nová(Ada Generation). Jde o ořezanou verzi RTX 6000 , která by se svými specifikacemi mohla vejít do limitu amerického banu, který omezuje max. výkon karet dodávaných a prodávaných v Číně. Tato pravidla jsou ale jinak stanovena pro klasické grafické karty (kde za tímto účelem vznikla GeForce RTX 4090 D ) a pro karty do datacenter. Novinka má snížený počet CUDA jader z 18.176 na 14.080, což je 22% pokles (pro srovnání, RTX 5000 má 12800 CUDA jader). Spolu s tím se snížil také počet Tensor Core z 568 na 440 a RT Core ze 142 na 110. Nepřekvapí, že toto se projevuje na výsledném výkonu, který je sice nižší, ale stále velmi vysoký.