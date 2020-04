NVIDIA RTX Voice funguje i na kartách mimo rodinu RTX

Bylo přitom podivné, že RTX Voice je podporován oficiálně pouze řadami GeForce RTX a Quadro RTX, přičemž příslušný hardware (jádra Tensor) má i generace Volta včetně karty TITAN V. Už to napovídá, že omezení na RTX karty není dané tím, že by starší hardware danou funkci nezvládal, ale je spíše umělé s cílem prosazovat nejnovější řady karet.

Je to tak podobné jako podpora ray tracingu na kartách Pascal , kterou NVIDIA zpřístupnila loni, jenomže v daném případě je to v praxi spíše nepoužitelné z hlediska výkonu. RTX na Pascalu rovná se obrázková slideshow, ovšem pokud jde o filtrování zvuku, to bude mnohem méně náročné a GPGPU schopnosti i starších GeForce na to dle ohlasů stačí. Zde je k dispozici spustitelný soubor, který instalaci RTX Voice příslušně upraví (změní pouze soubor RTXVoice.nvi).