NVIDIA RTX Voice: potlačení hluku pomocí AI

Grafické karty NVIDIA GeForce RTX mají ve výbavě jako speciální výbavu jednak jádra RT pro ray tracing, ale také Tensor, která jsou v případě her primárně určena pro DLSS. Nově ale mohou posloužit i v rámci RTX Voice k tomu, aby grafická karta odstraňovala hluk, který pojme mikrofon headsetu společně s naším hlasem. Je tak zřejmé, že se zde využívá vytrénovaná neuronová síť, která se naučila v audio záznamu ponechat lidský hlas a vše ostatní odfiltrovat.

RTX Voice je k dispozici v podobě plug-inu pro různé aplikace sloužící ke komunikaci hráčů. Aktuálně je k dispozici jeho betaverze , přičemž podmínkou je to, že využíváme systém Windows 10, ovladače verze 410.18 a samozřejmě i příslušnou kartu. Posloužit ale může nejen hráčům, ale každému, kdo potřebuje být při komunikaci na dálku slyšen čistě a zřetelně, například když během toho hlasitě mlátí do klávesnice, nebo když mu při práci z domova za zády hulákají potomci. Toto utrpení není třeba přeposílat dál.

NVIDIA to ale prezentuje především jako funkci pro hráče, což je logické, neboť kdo jiný má ve svém domácím počítači moderní GeForce RTX? Nicméně jde i o Quadro RTX a nabídka podporovaných aplikací neodkazuje jen na hry - máme tu sice třeba Discord i Twitch Studio, ale i Zoom, Slack či jiné:

OBS Studio



XSplit Broadcaster



XSplit Gamecaster



Twitch Studio



Discord



Google Chrome



Skype



WebEx



Zoom



Slack

Na druhou stranu, je vcelku zřejmé, že na použitém softwaru pro komunikaci moc nezáleží, neboť plug-in jednoduše filtruje zvuk z mikrofonu a jako takový jej pak využívají aplikace.

Stačí si jen vybrat vstupní zařízení, přičemž ze screenshotu je vidět i to, že si můžeme to samé provést s audiem, které jde do výstupního zařízení. V případě Discordu, Zoomu a dalších aplikaci je pak nutné pouze to, aby ty umožnily vybrat si vstupní a výstupní zvuková zařízení. U obou to bude NVIDIA RTX Voice.

